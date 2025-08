DIRETTA | Lookman e non solo: tutte le news di calciomercato Inter di oggi, lunedì 4 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Lookman e non solo, oggi lunedì 4 agosto Interlive.it vi aggiornerà sulle notizie principali riguardanti il calciomercato dell’Inter.

10.00 – Ieri Lookman ha rotto ufficialmente con l’Atalanta attraverso una lettera in cui chiede, se non pretende di essere ‘liberato’, ossia ceduto all’Inter. In giornata possibili nuovi contatti tra Marotta e Percassi per provare a sbloccare l’operazione.

Non si esclude un nuovo rilancio dell’Inter rispetto all’ultima proposta, respinta dai bergamaschi, da 42 milioni di euro più 3 di bonus.

Secondo ‘La Repubblica’, “Marotta può fare un altro sforzo e avvicinarsi tra base fissa e bonus alla vetta dei 50 milioni. Potrebbe bastare per chiudere la partita a scacchi dell’estate”.