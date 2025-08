Lookman-Inter, bomba di Sky: “Ha già svuotato l’armadietto”

È arrivata una notizia bomba di Sky negli ultimi minuti: Lookman ha già svuotato l’armadietto e si prepara al trasferimento all’Inter

La telenovela Ademola Lookman è arrivata a un punto di svolta. Il calciatore nigeriano sta spingendo per lasciare l’Atalanta e trasferirsi all’Inter, unica destinazione che oggi l’attaccante ha in mente e anche quella da cui è arrivata una proposta ufficiale. Dopo che i bergamaschi hanno scelto di rifiutare l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus, è entrato in scena il ragazzo.

Per prima cosa, ha cancellato la Dea dai social, poi si è esposto anche con un duro comunicato su Instagram. Ora siamo arrivati al terzo passaggio decisivo della questione: Lookman non ha più intenzione di presentarsi in allenamento o a Zingonia, segnale durissimo che è diventato chiaro tra ieri e oggi.

Infatti, il calciatore non è andato al pranzo facoltativo con la squadra di ieri e non ha preso parte neanche alla seduta personalizzata del pomeriggio. Anche stamattina non si è fatto vivo a Zingonia e Sky Sport ha riportato dei dettagli molto importanti sul suo futuro.

Lookman ha già svuotato l’armadietto: non si sente più dell’Atalanta

Lookman ha fatto la sua scelta e non ha intenzione di retrocedere. Secondo quanto ha riportato l’emittente, mentre la squadra stava prendendo parte all’amichevole contro il Lipsia, il calciatore è andato a Zingonia e ha svuotato l’armadietto, portando via i suoi effetti personali.

È evidente che il nigeriano non abbia più alcuna intenzione di mettere piede nel centro sportivo e anche le ragioni del suo comportamento. Nonostante la versione data da Percassi nella giornata di ieri, l’attaccante e il suo entourage continuano a sostenere che ci sia in ballo una promessa non rispettata sulla cessione, che sia in Italia o all’estero.

La presa di posizione di Lookman resta fortissima e avrà per forza di cose degli effetti, a partire da una multa. Bisognerà capire se questo comportamento ammorbidirà la posizione dell’Atalanta nei confronti dell’Inter o se i bergamaschi continueranno a muro e a non fare il prezzo del calciatore.

Nelle prossime puntate di questa telenovela, tornerà protagonista anche l’Inter. I nerazzurri non mollano la presa e studiano tempi e modi della prossima offerta da presentare ai corregionali. E vedremo se basterà a liberare Lookman o se, anche in questo caso, si dovrà ancora aspettare per l’accordo.