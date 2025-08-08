Monaco-Inter, non è partito con la squadra: cessione a un passo

Resta a Milano per regioni di calciomercato: è in procinto di trasferirsi in un altro club

Salterà l’amichevole di stasera contro il Monaco, la seconda di questa pre-season dell’Inter dopo quella, storica, contro l’Under 23 di Vecchi di domenica scorsa.

Il calciatore non è neanche partito con la squadra alla volta del Principato: la sfida coi monegaschi si terrà allo ‘Stade Louis II’ a partire delle ore 20.

Palacios salta Monaco-Inter: andrà al Basilea

Niente Monaco-Inter per Tomas Palacios. Il difensore argentino è rimasto a Milano per ragioni legate al calciomercato: è in procinto di trasferirsi in Svizzera, al Basilea, con la formula del prestito con diritto di riscatto (sui 6 milioni) e controriscatto. La fumata bianca è in arrivo.

La Svizzera dopo la delusione Monza

Il classe 2003 lascia di nuovo l’Inter dopo che era appena tornato reduce dall’esperienza, piuttosto deludente, al Monza. In Brianza si era trasferito lo scorso gennaio in prestito secco.

Con la squadra di Bocchetti e poi nuovamente di Nesta, che al suo arrivo era di fatto già retrocessa in Serie B, il ventiduenne di General Pico ha collezionato:

8 presenze, di cui 5 da titolare;

un totale di appena 445′.

Il ‘mistero’ Palacios: in Svizzera sulle orme di Stankovic (e Dimarco)

Palacios rimane un acquisto misterioso, diciamo pure strano. È stato acquistato l’estate di un anno fa, preferito soprattutto a quel Leoni adesso in cima alla lista di Ausilio per la difesa, nonostante feedback poco entusiasmanti.

L’ex Independiente Rivadavia non era un giocatore pronto per l’Inter, che per lui ha investito circa 6/7 milioni più bonus, e infatti è durato come un gatto in tangenziale. Con la maglia nerazzurra ha ottenuto appena 3 gettoni, per miseri 26′.

Ora l’Inter spera che possa valorizzarsi al massimo nella Super League elvetica come successo con Aleksandar Stankovic. Il massimo campionato svizzero è stato un buon corso di formazione anche per Dimarco.

Altri quattro giocatori saltano Monaco-Inter

Non solo Palacios, altri quattro calciatori non hanno preso parte alla trasferta nel Principato. Parliamo di Josep Martinez, ancora alle prese con il problema alla schiena, e degli acciaccati Bisseck, Zielinski e Frattesi. Quest’ultimo ha appena iniziato ad Appiano il percorso riabilitativo, già cominciato individualmente, post operazione all’ernia.