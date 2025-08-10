Lookman all’Inter: “Alla stessa cifra pagata dalla Juve per Koopmeiners”

Le ultime sulla telenovela di questo calciomercato estivo: nuovo contatto Marotta-Percassi e si sblocca l’operazione

La telenovela Lookman non è ancora giunta all’atto finale. Da domani ogni giorno potrebbe essere quello giusto per sbloccare un’operazione ormai in stand-by da giorni.

Di ritorno dagli Stati Uniti, Marotta cercherà di ottenere un nuovo confronto con Percassi prima, eventualmente, di presentare un ultimo rilancio per il nigeriano rispetto alla proposta da 42 milioni più 3 di bonus rispedita al mittente.

Marotta e le due richieste a Percassi

Il Presidente dell’Inter chiederà all’Ad dell’Atalanta qual è il prezzo ‘ufficiale’ di Lookman, e se c’è davvero possibilità di poter prendere il suo cartellino. Questo perché nelle ultime due uscite pubbliche Percassi ha fatto intendere come ci sia un’apertura solo a una cessione all’estero.

Dov’è Lookman

Ma dov’è Lookman? Indiscrezioni lo danno in un resort in Portogallo, aspettando di traslocare a Milano. Il Pallone d’Oro africano non farà passi indietri, per lui è chiusa l’esperienza a Bergamo: vuole soltanto l’Inter. Intanto la ‘Dea’ dovrebbe presentargli a breve una maxi multa, giusta perché il classe ’97 non si sta comportando da vero professionista.

“Come Koopmeiners: 52+6”

A proposito delle richieste di Percassi, è arrivato poco fa un aggiornamento di Ivan Zazzaroni, il direttore del ‘Corriere dello Sport’ che ha dato per secondo – i primi siamo stati noi di Interlive.it, basta verificare le date… – la notizia dell’interesse nerazzurro per Lookman.

L’aggiornamento di Zazzaroni non è certo ‘confortante’ in chiave Inter: “Gente vicina a Percassi sostiene che sia disposto a vendere Ademola alla stessa cifra pagata dalla Juve per Koopmeiners: 52+6 (ad esser precisi 51,3+ un massimo di 6 milioni di bonus, ndr) netto solidarietà in 4 anni”.

Riportamo la nota finanziaria ufficiale della Juve della scorsa estate sull’affare Koopmeiners: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Atalanta BC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Teun Koopmeiners a fronte di un corrispettivo di:

€ 51,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,4 milioni;

Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 6 milioni , al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi;

, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi; Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.

Zazzaroni ha comunque aggiunto che “sono solo supposizioni” e che “Lookman tiene duro”. Inoltre conferma che “Marotta aspetta di conoscere il prezzo ufficiale. Sempre che – Percassi, ndr – glielo faccia”.