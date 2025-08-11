Esplode il caso Zielinski: 3 mesi fuori, l’Inter ha già scelto il sostituto

Il polacco è arrivato la scorsa estate a costo zero, ma anche per ragioni fisiche ha deluso le attese. Il suo ingaggio è un problema enorme per i nerazzurri

Chivu è stato onesto nella conferenza stampa di inizio ritiro: a centrocampo ci sono troppi calciatori. Troppi anche in relazione al possibile cambio di modulo, dal 3-5-2 al 3-4-2-1 che toglierebbe un posto in mezzo.

Il primo sulla lista di sbarco rimane Asllani: l’italo-albanese vuole restare in Serie A, ma giocare per un club di fascia medio-alta. Così si spiega il no al Sassuolo. L’altro in partenza è Piotr Zielinski.

Zielinski flop come Taremi: tre mesi fuori l’anno scorso

Come Taremi, anche il polacco è arrivato a zero nell’estate di un anno fa. E come l’iraniano, ha clamorosamente toppato la stagione. L’ex Napoli soprattutto per problemi di natura muscolare: in totale è stato fuori per 83 giorni, quasi 3 mesi saltando 18 partite.

L’Inter vuole liberarsene

Non è un mistero, l’Inter vuole disfarsi di Zielinski. Il problema è che ha 31 anni e uno stipendio piuttosto elevato, 4,5 milioni di euro netti a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2028. Complicato avere mercato, a maggior ragione se l’annata precedente è stata deludente.

Ipotesi Premier

L’Inter confida nell’arrivo di offerte da Arabia o Turchia. Sarebbe stato sguinzagliato qualche intermediario di fiducia per provare a piazzare Zielinski. Nelle ultime ore è emersa la pista Premier, in particolare quella rappresentata dal Tottenham.

Paratici è un estimatore di vecchia data di Zielinski, che in caso di permanenza rischierebbe l’esclusione dalla lista Champions, ma sarebbe sorprendente se andasse in porto un affare a titolo definitivo.

L’avventura di Zielinski all’Inter potrebbe così chiudersi dopo appena un anno, con un bilancio di:

39 presenze, di cui 10 in Champions League;

1.762′ giocati;

2 gol, entrambi su rigore alla Juventus;

3 assist.

Chivu vuole Frendrup

Asllani non all’altezza, Zielinski fragile e quasi un doppione di altri centrocampisti, ecco perché l’Inter vuole dare via entrambi. E poi c’è Chivu che ha chiesto maggior forza in mezzo, proprio in previsione di un tridente pesante composto da Lookman, Thuram e Lautaro.

Il nome indicato dal tecnico rumeno, ‘sogno’ Ederson a parte e ormai tramontato, è quello di Morten Frendrup.

Il 24enne danese è un mediano di grande sostanza in grado di garantire aggressività lungo tutta la linea di centrocampo. Di proteggere la difesa, come si diceva fino a un po’ di tempo fa.

Inter e Genoa hanno eccellenti rapporti, dunque l’affare potrebbe andare in porto pure a una cifra inferiore ai 20 milioni bonus compresi.

In alternativa c’è sempre Keita del Parma, che Chivu conosce molto bene. Ai nerazzurri è stato accostato anche l’argentino Hezze dell’Olympiakos, ma – come svelato da ‘Sportitalia’ – il 23enne con passaporto polacco è stato proposto ai dirigenti.