Inter, situazione allarmante in difesa: 105 anni in 3

E un difensore rischia l’esclusione dalla prossima lista Champions

L’obiettivo dell’Inter in questa ultima parte di calciomercato non può essere solo l’attaccante, nella fattispece Lookman, ma deve essere anche la difesa.

Chivu necessita di un nuovo centrale, più giovane e dunque fisicamente affidabile di Acerbi e Stefan de Vrij. Il prescelto del tecnico e dello stesso club è noto: Giovanni Leoni.

La difesa preoccupa

La situazione in difesa è piuttosto allarmante. La società ha deciso di confermare la fiducia ai senatori Acerbi, de Vrij e Darmian: rispettivamente 37, 33 e 35 anni, 105 anni in tre

Il primo viene da una stagione a dir poco complicata, vissuta per metà ai box; il secondo è già da qualche anno che non offre garanzie sul piano fisico e il terzo, un professionista esemplare come del resto gli altri due, ha ormai imboccato (dal punto di vista atletico) il viale del tramonto.

Incertezza Pavard

Spostandoci un attimo a destra, neanche Pavard dà garanzie. Nella seconda annata in nerazzurro è stato fuori 93 giorni, con 17 partite saltate. Le uniche le danno Bastoni, Bisseck (ma potenzialmente in uscita come Pavard) e Carlos Augusto.

L’emergenza è al centro: last dance per Acerbi e de Vrij (più Darmian)

Comunque nessuno dei tre ricopre la casella dedicata al centrale. È lì l’emergenza, un’emergenza che non passa inosservata tra i tifosi. In questo momento l’Inter si appresta a iniziare una nuova stagione, che vuol dire come minimo una cinquantina di partite, con Acerbi e de Vrij,

Massimo rispetto per entrambi, ma ripetiamo: 37 e 33 anni. Fossimo stati un dirigente dell’Inter, avremmo rinunciato a uno dei due: per Acerbi bastava pagare una penale per risolvere il contratto in scadenza nel 2026.

A meno di clamorosi colpi di scena, quindi, il 2025/2026 sarà la stagione del last dance per Acerbi, de Vrij e Darmian.

Nuovo centrale, problema lista Champions: incubo Liverpool per Leoni

L’Inter fa filtrare che, per l’acquisto di un nuovo centrale, non sarebbe necessario l’uscita di un difensore attualmente in rosa. Palacios, che sta andando al Basilea, non lo contiamo.

Ma dalla lista Champions, seguendo il regolamento UEFA e al di là dello Zielinski di turno, Chivu potrebbe essere costretto a escludere proprio un difensore.

Leoni è ancora un obiettivo possibile, ma l’Inter deve prima realizzare qualche altra uscita. Vedi quella di Asllani. Per il diciottenne del Parma, valutato 35/40 milioni, l’ostacolo non è più il Milan (ha preso De Winter, scelta Inter in caso di cessione di Bisseck o Pavard) ma la Premier.

Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra dicono che a breve il Liverpool potrebbe partire all’assalto.