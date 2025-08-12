Amichevole Monza-Inter: Chivu senza 7 giocatori, le formazioni UFFICIALI

Le scelte di Chivu e Bianco per il match che si giocherà all’U-Power Stadium

Sono ufficiali le formazioni di Monza-Inter, gara amichevole di scena alle 21 all’U-Power Stadium’ e che in tv sarà visibile su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Chivu deve fare a meno di ben 7 giocatori: leggermente affaticati e assenti Zalewski, Palacios (in odore di cessione al Basilea), Dumfries e Hakan Calhanoglu. Inoltre sono indisponibili anche stasera, perché ancora non al meglio, sia Bisseck che Zielinski.

Formazioni UFFICIALI Monza-Inter

Le scelte del tecnico rumeno: Martinez tra i pali, Darmian e Carlos Augusto i braccetti; sull’out di destra c’è Luis Henrique; Asllani in regia con Sucic e Mkhitaryan, davanti Bonny e Pio Esposito. Sponda Monza, Bianco si affida al 3-4-2-1: Colpani e Caprari alle spalle di Mota. Panchina per l’ex Keita.

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson, 4 Izzo, 3 Lucchesi ; 19 Birindelli, 32 Pessina, 21 Colombo, 26 Ciurria; 28 Colpani, 10 Caprari; 47 Mota.

In Panchina: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, 14 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi. Allenatore: Paolo Bianco.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 36 Darmian, 6 De Vrij , 30 Carlos; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 14 Bonny, 94 P. Esposito.

In Panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.