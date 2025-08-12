Chi è Akliouche: da Zidane al gol alla Ibra, tutto sul 2002 nel mirino dell’Inter | VIDEO

Dalla Francia: è alternativo a Lookman, ma c’è un ostacolo enorme

Partiamo dalla notizia, che è de L’Equipe: l’Inter è in corsa per il cartellino di Maghnes Akliouche.

In realtà i nerazzurri, come tutti i principali club europei, sono da tempo sulle tracce del classe 2002 del Monaco. Peraltro è stato lui a sbloccare l’amichevole Monaco-Inter di venerdì scorso, con un missile sotto l’incrocio dopo 2′ imparabile per Sommer.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Doppia nazionalità

Come tanti francesi, Akliouche è di origini algerine. È nato il 25 febbraio 2022 a Tremblay-en-France, un comune di 35mila abitanti situato nella regione dell’Île-de-France.

L’idolo

L’idolo di Akliouche è Zinedine Zidane, guarda caso anche lui di origini algerine.

Il ruolo

Il 23enne è prettamente un trequartista che parte dall’esterno, prevalentemente dal lato destro. Piede mancino (potente e raffinato), grandi doti tecniche e un talento sempre al servizio della squadra lavorando tanto anche senza palla: 12 gli assist realizzati dalla scorsa stagione.

Ha il potenziale per diventare ancor più protagonista in zona gol: non pochi, 7 in tutto, quelli messi a segno nel 2024/2025.

Gol alla Ibra

A proposito di gol, ne ha segnato uno al Nantes – tiro potente a giro dalla distanza – molto simile a qualcuno trasformato da Ibrahimovic. Per gol e giocate viene paragonato spesso proprio all’ex fuoriclasse svedese. La prima rete in assoluto col Monaco nel 2023/2024, alla gara d’esordio contro il Clermont.

Rinnovo e prezzo choc

Nel luglio di un anno fa ha rinnovato il contratto col Monaco fino a giugno 2028. Stando alle notizie provenienti dalla Francia, il club del Principato è disposto a privarsene solo per una offerta da 60/70 milioni di euro, cifre fuori portata per l’Inter e le altre big italiane.

Akliouche come alternativa a Lookman

Sempre per L’Equipe, l’Inter lo considera come una alternativa a Lookman, anche se i due hanno caratteristiche diverse. Il prezzo chiesto dai monegaschi, conferma l’autorevole fonte francese, è proibitivo per la società nerazzurra, che comunque continuerà a seguirlo con costanza.