DIRETTA | Da Lookman a Leoni: le news di calciomercato Inter di oggi, martedì 12 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri
Da Lookman a Leoni, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, martedì 12 agosto.
ORE 10.15 – Leoni resta la priorità dell’Inter, ma al contempo un obiettivo difficilissimo da raggiungere. Il pericolo maggiore rimane la Premier, in particolare il Liverpool. I ‘Reds’ potrebbero partire all’assalto a breve.
ORE 10 – Inter, Gazzetta dello Sport clamorosa: “L’Atalanta non vuole fare sconti per Lookman: non è da escludere la possibilità che possa restare“.