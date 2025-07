Dallo scambio alla firma, ribaltone Frattesi: le ultime | INTERLIVE

La mezz’ala è approdata all’Inter nell’estate 2023: in due stagioni ha disputato 89 partite realizzando 15 gol e 9 assist

Molto probabilmente sarebbe andato via se Inzaghi fosse rimasto all’Inter. D’altronde era chiaro che con l’allenatore piacentino non avrebbe mai avuto un ruolo da protagonista.

Non impossibile uno scambio col Napoli: a Inzaghi piace(va) molto Giacomo Raspadori e a Conte la mezz’ala capitolina.

Per Frattesi si erano mossi anche l’Atletico Madrid e alcuni club di Premier di medio cabotaggio. Nei giorni scorsi qualcuno ha tirato fuori l’idea di un suo coinvolgimento nell’operazione Lookman: niente di più falso.

Frattesi resta all’Inter. E rinnova anche il contratto attualmente in scadenza a giugno 2028. Una data lontana, per non dire lontanissima, ma per rinsaldare il rapporto il prolungamento non sorprende più di tanto.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, non siamo alle firme ma dirigenza e agente Riso sono al lavoro per trovare una quadra: il classe ’99 potrebbe firmare fino al 2029, o addirittura fino al 2030 come scritto da ‘Tuttosport’.

Rinnovo vorrà dire pure aumento di stipendio, con il nuovo ingaggio dell’ex Sassuolo che andrebbe a superare abbondantemente i 3 milioni di euro netti.

Frattesi è particolarmente apprezzato da Chivu: potrebbe essere una delle primissime alternative a una delle due mezzepunte.

Frattesi scalpita: il nuovo ruolo con Chivu

Come evidenziato dal nostro Alessandro Basta nel suo focus tattico, il numero 16 nerazzurro “potrebbe essere fondamentale come uno dei due trequartisti alle spalle della punta. In questo modo, potrebbe dare più equilibrio, ma anche occupare spesso l’area di rigore e tentare la via del gol.

In questo nuovo ruolo, potrebbe essere molto difficile da controllare per le squadre avversarie. Allo stesso tempo, non dimentichiamo che Frattesi nasce come centrocampista puro, per cui a volte potrebbe giocare anche come mediano a due o come mezzala”.

Intanto Frattesi ha iniziato il percorso riabilitativo post operazione all’ernia. Il romano scalpita per mettersi finalmente a disposizione di Chivu. Possibile un rientro a pieno regime a metà agosto.