Leoni al Liverpool, la rabbia dei tifosi dell’Inter: “Dilettanti allo sbaraglio”

di

Contestazione social del tifo interista per il mancato acquisto del centrale del Parma: nel mirino Marotta e Ausilio

Sui social, in particolare su X è esplosa la rabbia dei tifosi dell’Inter per l’affare Leoni. O meglio, per il mancato acquisto del centrale diciottenne, da mesi obiettivo dei nerazzurri.

Il centrale del Parma è ormai diretto in Premier League, nella fattispecie al Liverpool: l’operazione potrebbe chiudersi sui 30 milioni più bonus, per un totale di 35 milioni di euro.

Ausilio, Leoni e sfondo Liverpool
Leoni al Liverpool, la rabbia dei tifosi dell’Inter: “Dilettanti allo sbaraglio” (LaPresse/Instagram) – Interlive.it

Palacios preferito a Leoni un anno fa, dirigenza Inter nel mirino

La probabile cifra finale del colpo Leoni ha ulteriormente aizzato gli interisti, perlopiù scagliatisi contro la dirigenza. Ad essa viene contestato anche il mancato acquisto del talento romano nella scorsa estate: era ancora della Sampdoria e sarebbe costato appena 5/7 milioni, ma l’Inter non ci credette abbastanza puntando tutte le fiches su Palacios

Ecco alcuni tweet raccolti da Interlive.it:

Leoni, nessuna offerta al Parma senza cessioni: Lookman resta la priorità

Senza cessioni, l’Inter era praticamente impossibilitata a presentare un’offerta concreta al Parma per Giovanni Leoni. Il mercato nerazzurro è sostanzialmente bloccato, nel senso che ora bisogna fare cassa per operare in entrata. Al netto, ovviamente, dell’affaire Lookman che rimane la priorità.

