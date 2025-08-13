Leoni al Liverpool, la rabbia dei tifosi dell’Inter: “Dilettanti allo sbaraglio”

Contestazione social del tifo interista per il mancato acquisto del centrale del Parma: nel mirino Marotta e Ausilio

Sui social, in particolare su X è esplosa la rabbia dei tifosi dell’Inter per l’affare Leoni. O meglio, per il mancato acquisto del centrale diciottenne, da mesi obiettivo dei nerazzurri.

Il centrale del Parma è ormai diretto in Premier League, nella fattispecie al Liverpool: l’operazione potrebbe chiudersi sui 30 milioni più bonus, per un totale di 35 milioni di euro.

Palacios preferito a Leoni un anno fa, dirigenza Inter nel mirino

La probabile cifra finale del colpo Leoni ha ulteriormente aizzato gli interisti, perlopiù scagliatisi contro la dirigenza. Ad essa viene contestato anche il mancato acquisto del talento romano nella scorsa estate: era ancora della Sampdoria e sarebbe costato appena 5/7 milioni, ma l’Inter non ci credette abbastanza puntando tutte le fiches su Palacios…

Ecco alcuni tweet raccolti da Interlive.it:

Leoni si poteva anche prendere l’anno scorso invece di palacios — Crashh_8 ⭐️⭐️ (@FP_Crashh8) August 13, 2025

L’unico che li valeva davvero era Bremer, Buongiorno non ha mai fatto stagioni al livello di Bremer, su Leoni paghi il potenziale e per una inglese è una cifra abbordabile, lo potevi prendere a 5 milioni lo scorso anno e te lo sei fatto sfuggire — mutenroshy (@Mutenroshy90) August 13, 2025

@Inter Bremer, Buongiorno e ora Leoni, penso sono dei dilettanti allo sbaraglio possono commettere di continuo gli stessi errori, abbiamo le paxxe piene di chi non sa rapp. questo club e fare i suoi interessi. Dopo il fallimento della scorsa stagione i tifosi meritavano altro — GRox_80 (@GRomano_80) August 13, 2025

Si ma la difesa è davvero penosa, già si sono presi De Winter, se non compriamo nemmeno Leoni voglio vedere dove arriviamo! — Barbarella70 (@Barbarella702) August 13, 2025

Giovanni Leoni oggi ha un prezzo fuori mercato x un club italiano

Ha 18 anni, é un potenziale fenomeno ma nn avrebbe migliorato molto i ns problemi nel breve periodo

Detto questo ci serviva da far crescere dietro i ns vecchietti, e perche tra 1 anno 3 dei ns ci saluteranno — ⭐⭐Sabry🖤💙 (@intersabri) August 13, 2025

Che poi il problema non ê neanche il non prendere leoni(che è scandaloso) ma stare per il quarto anno di fila con un pacchetto di centrali che era inadeguato già dal primo — Il Dittone Suciciano (@erdittone) August 13, 2025

Direi a questo punto, perso forse pure Leoni, che si arriverà a far trapelare un bel “siamo a posto così” e lasciare la patata bollente di questa squadra a Chivu finché resisterà — MarkWayne (@mckillbill) August 13, 2025

Leoni, nessuna offerta al Parma senza cessioni: Lookman resta la priorità

Senza cessioni, l’Inter era praticamente impossibilitata a presentare un’offerta concreta al Parma per Giovanni Leoni. Il mercato nerazzurro è sostanzialmente bloccato, nel senso che ora bisogna fare cassa per operare in entrata. Al netto, ovviamente, dell’affaire Lookman che rimane la priorità.