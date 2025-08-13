L’offerta sconcertante del Galatasaray per Sommer e Pavard: un insulto all’Inter

Il calciomercato è una giungla, tutto è ammesso. Ma ci vuole una gran faccia tosta per presentarsi con due proposte del genere

“Ancora tu, ma non dovevamo vederci più”. Ci aggrappiamo al fantastico duo Battisti-Mogol per parlare del Galatasaray e della sua passione per i giocatori dell’Inter. In principio, cioè per metà di questa estate, esclusivamente per Hakan Calhanoglu.

Offerta offensiva per Calhanoglu

Quanto flirt tra i due, una telenovela turca, ma l’offerta al club di Oaktree? Circa 10 milioni, bonus inclusi. Possiamo dirla: molto offensiva, anche se è noto che le squadre turche – fatto salva la grande eccezione Osimhen – non amino spendere tanti soldi per i cartellini.

Calhanoglu apre agli odiati rivali del Fenerbahce, poi il passo indietro

Uscito di scena il Galatasaray, ecco il Fenerbahce. Al quale il play nato in Germania ha spalancato un portone, nonostante trattasi dell’odiato rivale dello stesso Galatasaray, del quale l’ex Milan ha sempre detto di essere gran tifoso. Lo è di sicuro il papà, lui molto meno…

A differenza dei giallorossi, il club allenato da José Mourinho l’offerta neanche l’avrebbe presentata. All’interno del club non tutti erano pro Calhanoglu, forse nemmeno lo ‘Special One’. In ogni caso difficilmente sarebbe stata all’altezza delle pretese interiste, cioè almeno 20/25 milioni.

Riecco il Galatasaray: Sommer alternativa a Ederson sognando Donnarumma

Nel frattempo che il Fenerbahce parlava con Calhanoglu, ancor di più col suo agente, il Galatasaray pensava e ci provava per un altro titolarissimo dell’Inter ora di chivu: parliamo di Sommer.

I campioni di Turchia, allenato dall’ex nerazzurro Okan Buruk, sono a caccia di un portiere di altissimo livello: sogno a parte chiamato Donnarumma, la prima scelta era e rimane Ederson del Manchester City. Ma l’accordo col brasiliano stenta ad arrivare.

La seconda o terza via è rappresentata proprio da Sommer, in queste ore tornato un nome ‘caldo’ per la porta del Gala. Stando alle informazioni di ‘Fanatik’, forse l’unico media sportivo turco che ha un po’ di credibilità, il club di Istanbul è pronto a presentare un’offerta per l’elvetico.

Sommer a costo zero

Un’offerta che, se confermata, sarebbe sconcertante. Ma che non si potrebbe nemmeno definire tale, visto che l’intenzione del Galatasaray è prendere Sommer senza tirare fuori un euro. Avete capito bene, a zero. L’Inter è aperta alla cessione del proprio portiere, ma non a titolo gratuito dato che il contratto scade a giugno 2026 e poi dovrebbe prendere un sostituto.

Offerta ridicola per Pavard

Come si dice, non c’è limite al peggio. Sarebbe ancor più sconcertante quella che vorrebbe presentare per il terzo big nerazzurro messo nel mirino questa estate, in particolare negli ultimi giorni: Benjamin Pavard, che Marotta e Ausilio darebbero via ben volentieri.

Quanto vuole offrire il Galatasaray per Pavard? ‘Fanatik’ è sempre la fonte: allora, un prestito con opzione d’acquisto. “Mi avete preso per un c…”, risponderebbe Oronzo Canà. Noi, volendo essere più british: Teşekkür ederim, sanki kabul etmişsin gibi. Traduciamo dal turco: grazie, come se avessimo accettato.