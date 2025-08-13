Quanti soldi ha speso finora l’Inter sul calciomercato: il saldo è negativo

Cinque squadre davanti ai nerazzurri, ma Lookman potrebbe stravolgere tutto

Finora sul calciomercato estivo l’Inter ha completato l’acquisto di 4 calciatori: Petar Sucic, Luis Henrique, Bonny e Zalewski. Per quest’ultimo è stato esercitato il riscatto fissato lo scorso gennaio, quando il polacco ha lasciato la Roma per raggiungere la squadra allora di Inzaghi.

Quanto ha speso l’Inter sul calciomercato

Fino ad oggi, mercoledì 13 agosto, il club di Oaktree ha speso/investito sul mercato circa 66,3 milioni di euro bonus esclusi. Gli acquisti più onerosi sono stati quelli di Luis Henrique e Bonny.

Nel dettaglio:

14 milioni per Sucic;

23 milioni per Luis Henrique;

6,3 per Zalewski;

23 per Bonny.

Sesto posto in Serie A e saldo in negativo

Stando ai dati di ‘Transfermarkt’, l’Inter è sesta in Serie A per soldi spesi sul calciomercato. In testa c’è la Juventus, con 118,5 milioni quasi tutti per i riscatti; al secondo posto troviamo il Como: 104 milioni per 11 acquisti; terzo il Napoli di Conte: 8 rinforzi e 89,10 milioni.

Il club di De Laurentiis, però, è in saldo positivo grazie alla super cessione di Osimhen al Galatasaray per 75 milioni: il saldo tra entrate e uscite è positivo per 37,35 milioni. Positivo lo è anche per Atalanta (24,25 milioni) e Milan (68,80 senza contare i 20 milioni spesi per De Winter), rispettivamente al quarto e al quinto posto per investimenti fatti.

L’Inter è in saldo negativo per 41,30 milioni: dalla vendita dei propri calciatori, 12 in tutto, Marotta e Ausilio hanno incassato un totale di 25 milioni di euro.

Inter, più di 100 milioni se arriva Lookman

Naturalmente il mercato in entrata dell’Inter, come quello di uscita, non si è certo chiuso. Con l’acquisto di Lookman sfonderebbe il muro dei 100 milioni di euro, incrementando ulteriormente il saldo negativo.

La dirigenza conta di piazzare altrove Asllani, Taremi, Zielinski e anche Pavard, ma nessuno dei quattro garantisce ad oggi una entrata significativa al netto di plusvalenze e risparmi sull’ingaggio lordo.