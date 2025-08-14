Kone al posto di Lookman: scambio secco con la Roma

L’Inter rifletterebbe sul ritorno alla strategia iniziale, cioè sull’acquisto di un mediano

Possibile colpo di scena nel calciomercato Inter. Secondo ‘Sky Sport’ i nerazzurri stanno riflettendo su un cambio di strategia visto che l’affare Lookman non si sblocca.

Ovvero un ritorno al piano originario, che prevedeva l’acquisto di un mediano dinamico e di sostanza per dare maggiore protezione alla difesa.

Allora il prescelto era Ederson dell’Atalanta, mentre adesso il nome in cima alla lista sarebbe quello di Manu Kone della Roma.

In rosa Chivu ha più di un centrocampista in grado, eventualmente, di agire sulla trequarti: da Frattesi a Mkhitaryan passando per Sucic e Zalewski fino a Zielinski (sul mercato). Inoltre in attacco tecnico e società sono felici dell’impatto avuto fin qui dai nuovi, Bonny e Pio Esposito.

Inter-Kone, Roma aperta a cessione

Stando sempre a ‘Sky Sport’, la Roma è aperta alla cessione di alcuni suoi big per portare avanti l’opera di rinnovamento iniziata con l’ingaggio di Gian Piero Gasperini.

Kone piaceva già ai tempi in cui vestiva la maglia del Borussia M’Gladbach.

Più di 30 milioni: idea scambio con Frattesi

I giallorossi lo hanno preso nell’estate di un anno fa, per circa 18 milioni battendo la concorrenza del Milan. Ora la sua valutazione potrebbe essere superiore ai 30 milioni, una cifra comunque alla portata dell’Inter considerata quanto sarebbe stata disposta a spendere per Lookman.

I rapporti tra i due club sono ottimi, vedi l’affare Zalewski, inoltre non è escluso che in prima battuta Marotta e Ausilio possano proporre uno scambio. Magari con l’ex Frattesi, cercato a gennaio, anche se Massara e soci preferirebbero fare cassa per accontentare i desideri di Gasperini.

Mossa strategia per far uscire l’Atalanta allo scoperto?

Il 24enne francese di origini ivoriane è molto apprezzato in viale della Liberazione, ma la notizia dell’interesse potrebbe essere stata pubblicizzata in questi termini anche per cercare di far uscire allo scoperto l’Atalanta in merito al vero prezzo di Lookman.

Non sarebbe una mossa inusuale sul mercato, certo l’Inter non potrà attendere sviluppi in eterno e, anche in considerazione del fatto che non ci sono alternative entusiasmanti a Lookman, ecco che la strategia iniziale potrebbe davvero ridecollare.