DIRETTA | Da Lookman a Chalobah: le news di calciomercato Inter di oggi, giovedì 14 agosto

Da Lookman a Chalobah e Taremi, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, giovedì 14 agosto.

Lookman alla cerimonia del Pallone d'Oro africano
ORE 10.15 – A proposito di braccetti di destra: il ‘Corriere dello Sport’ rilancia la candidatura di Chalobah del Chelsea. ‘La Gazzetta dello Sport’ ritira fuori il nome di Solet e accosta Bade del Siviglia ai nerazzurri. Ma quest’ultimo ha una valutazione sui 30 milioni.

ORE 10.08 – Leoni fatta al Liverpool per 35 milioni bonus inclusi. E ora? Adesso potrebbe arrivare un braccetto di destra e non un centrale, la conditio sine qua non è la cessione di Pavard: sul francese c’è il Galatasaray, ma i turchi non sembrano propensi a spendere molto per lui.

ORE 10 Nessun passo avanti per Lookman. Anzi, l’indiscrezione che sta girando parla di Inter non intenzionata a rilanciare rispetto all’ultima offerta da 45 milioni di euro bonus inclusi.

