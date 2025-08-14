DIRETTA | Da Lookman a Chalobah: le news di calciomercato Inter di oggi, giovedì 14 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Da Lookman a Chalobah e Taremi, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, giovedì 14 agosto.

ORE 10.15 – A proposito di braccetti di destra: il ‘Corriere dello Sport’ rilancia la candidatura di Chalobah del Chelsea. ‘La Gazzetta dello Sport’ ritira fuori il nome di Solet e accosta Bade del Siviglia ai nerazzurri. Ma quest’ultimo ha una valutazione sui 30 milioni.

Nonostante i problemi finanziari, il Siviglia continua a chiedere più di 30m per Bade. Bayer è arrivato a 20m (potrebbe rilanciare) avendo già in mano l’ok del difensore francese trattato dalla Roma nel recente passato e proposto in Serie A negli ultimi mesi. @calciomercatoit pic.twitter.com/zeRJKrtvIn — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 12, 2025

ORE 10.08 – Leoni fatta al Liverpool per 35 milioni bonus inclusi. E ora? Adesso potrebbe arrivare un braccetto di destra e non un centrale, la conditio sine qua non è la cessione di Pavard: sul francese c’è il Galatasaray, ma i turchi non sembrano propensi a spendere molto per lui.

ORE 10 – Nessun passo avanti per Lookman. Anzi, l’indiscrezione che sta girando parla di Inter non intenzionata a rilanciare rispetto all’ultima offerta da 45 milioni di euro bonus inclusi.