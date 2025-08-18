Ausilio in Arabia, annunciato il nome del sostituto: “Sta facendo uno squadrone”

Nel 1998 l’approdo in nerazzurro per volere di Massimo Moratti

Questa giunta al rush finale potrebbe essere l’ultima sessione di calciomercato di Piero Ausilio da dirigente dell’Inter. Nella fattispecie da Direttore sportivo del club nerazzurro, ruolo che ricopre dal 2014 quando raccolse il testimone dall’epurato e ‘mentore’ Marco Branca.

Ausilio, l’Al-Hilal è una forte tentazione

L’Al-Hilal rappresenta una forte tentazione per Ausilio, legatissimo all’Inter dove è arrivato nell’ormai lontano 1998 per volere dell’allora patron Massimo Moratti. Ha iniziato come coordinatore del vivaio, diventando sedici anni dopo il responsabile dell’area sportiva della prima squadra.

Dopo oltre 17 anni, il dirigente ora 50enne potrebbe considerare conclusa la sua lunga esperienza all’Inter. Ha altri due anni di contratto ed è molto apprezzato da Oaktree come dallo stesso Marotta, adesso anche azionista (col 2%) della società, ma quando gli arabi chiamano è difficilissimo dire di no.

Ausilio dopo Simone Inzaghi

Dopo Simone Inzaghi, infatti, il presidente dell’Al-Hilal Fahad bin Nafel vuole prendersi un altro pezzo di Inter per alzare ancor di più il livello di competenze della sua squadra e, di conseguenza, quello delle ambizioni. Ausilio sarebbe la sua prima scelta in assoluto, con l’incarico che diventerebbe effettivo a settembre, al termine della sessione estiva.

Ausilio è stato spesso contestato, questa estate compresa, e sicuramente mai fin troppo amato anche quando l’Inter ha vinto. E da Ds Inter, al di là dei tanti acquisti sbagliati (ma anche tanti indovinati), lui ha vinto comunque abbastanza in rapporto agli investimenti, sopravvivendo a ben tre cambi di proprietà. Nel dettaglio:

2 Scudetti;

2 Coppe Italia;

3 Supercoppe italiane.

Curiosità, dei 7 titoli ben 6 li ha conquistati con Inzaghi allenatore. Quell’Inzaghi con cui tornerebbe a lavorare in Arabia qualora accettasse la proposta dell’Al-Hilal.

Alla conta dei titoli, come giusto che sia, mancano la finale di Europa League e, soprattutto, le due di Champions League (in 3 stagioni), un traguardo considerevole viste le difficoltà economiche avute dal club negli ultimi anni.

Ausilio all’Al-Hilal, sostituto già in casa: “Baccin preparato. Sta facendo uno squadrone”

Ma chi al posto di Ausilio? Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, punta tutto sul vice dell’attuale Ds interista, vale a dire Dario Baccin. 49 anni il prossimo 27 agosto, il novarese è all’Inter dal 2017: è il braccio destro di Ausilio e, da quest’anno, il responsabile dell’Under 23 con Andrissi sotto di lui nel ruolo di Direttore sportivo.

“Se Ausilio se ne va – ha scritto Criscitiello nel suo editoriale – il sostituto è già in casa: Dario Baccin, dirigente bravo e preparato: dietro alla costruzione della rosa dell’Inter Under 23 c’è lui e fidatevi che l’Inter in Lega Pro sta facendo uno squadrone. Magra consolazione. Nel deserto di Monza ci sarà un’Inter che trionferà con tutti. I problemi, però, riguardano i piani alti”.