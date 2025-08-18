Inter, ecco il colpo per l’attacco: ha segnato solo 3 gol in meno di Lookman

Operazione chiusa con la formula del prestito. Ecco tutti i dettagli

Colpo in attacco dell’Inter. E non è Lookman, il quale resta in cima ai desideri dei nerazzurri anche se la trattativa con l’Atalanta è sempre bloccata.

Come rivelato da Interlive.it, Marotta conosce la cifra che gli consentirebbe di chiudere l’affare: 50 milioni di euro, anche 45+5 per il sì di Percassi.

Lookman aspetta sempre l’Inter

Il nigeriano sarebbe rientrato in Italia dopo la fuga prima in Portogallo e poi a Londra, dove è nato e poi cresciuto calcisticamente.

L’attaccante si sta allenando con un preparatore personale, in attesa che si sblocchi l’operazione con l’Inter: c’è già un accordo sulla base di un contratto da oltre 4 milioni di euro a stagione.

Il tentativo di Percassi

In queste settimane l’Atalanta ha provato a piazzarlo all’estero, nella fattispecie in Premier League, ma senza successo: non ci sono club interessati in maniera concreta a Lookman, in particolare pronti a spendere almeno 40 milioni per il suo cartellino. E poi lui vuole solo e soltanto l’Inter.

Doppio colpo: Lookman non esclude Kone, e viceversa

Grazie alle cessioni, ma anche alla scorsa stagione che ha fruttato molti ricavi, l’Inter ha il potenziale per piazzare due grandi colpi in questa sessione estiva di calciomercato. Allo stato attuale la priorità sembra essere tornato il centrocampo, ovvero un mediano in grado di garantire intensità e maggiore protezione della difesa.

Il nome più ‘caldo’ rimane quello di Kone, con la Roma che potrebbe riaprire alla cessione. Come alternativa, al di là di Frendrup, occhio a qualche nome a sorpresa che gioca fuori dall’Italia.

Aspettando Lookman, l’Inter piazza il colpo La Gumina per l’Under 23

Tornando all’attacco e aspettando novità su Lookman, l’Inter ha appena piazzato un colpo proprio in attacco. Ma non per la prima squadra, bensì per l’Under 23 che debutterà quest’anno nel campionato di Serie C.

Come raccolto da ‘Sky Sport’, Baccin e Andrissi hanno chiuso nientemeno che per Antonino La Gumina, 29enne di Palermo per anni un punto di riferimento per la cadetteria Le ultimissime stagioni sono state deludenti, ma per la C è sicuramente un colpo importante.

Lookman è 3-4 categorie superiore a La Gumina, ma nella sua carriera il classe ’96 siciliano di gol ne ha fatti: 84 in 219 partite, appena tre in meno del collega nigeriano che però – con riferimento solo ai club – ha disputato 27 partite in più.

La Gumina sbarcherà alla corte di mister Vecchi come ‘over’ e in prestito dalla Sampdoria, proprietaria del cartellino fino a giugno 2027.