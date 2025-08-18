Plusvalenza Zalewski, bufera sull’Inter: “Inchiesta e penalizzazione”

“Come la Juve: intervento della Procura Federale” per l’affare chiuso con l’Atalanta

Zalewski si trasferisce all’Atalanta per circa 16/17 milioni di euro, con il club di Oaktree che registrerà una plusvalenza di circa 11/12 milioni. L’operazione chiusa ieri ha fatto esplodere i social, e i fegati di tanti tifosi e ‘addetti ai lavori’ che con l’Inter ce l’hanno a morte.

Per loro la cifra è spropositata, soprattutto rispetto ai 6,3 milioni tirati fuori per il riscatto soltanto un paio di mesi fa, con l’affare che, insomma, puzza di bruciato. O meglio di “plusvalenza fittizia”, legata in qualche modo all’operazione Lookman.

Per vie indirette, a onor di cronaca, l’Inter ha però fatto immediatamente sapere che l’operazione Zalewski è slegata da quella che ha come protagonista l’attaccante nigeriano, peraltro da settimane in stand-by. Molti i confronti con la Juventus, che per le plusvalenze gonfiate ha subito una multa (irrisoria) e una penalizzazione di 10 punti. Non a caso in tanti invocano l’intervento della Procura Federale. A conferma che sui social, ormai, vale davvero tutto… E niente.

Lookman resta un obiettivo concreto, ma non più la priorità assoluta: attesi segnali da Roma per Kone

Staremo a vedere se l’affare Zalewski si intreccerà o meno con quello riguardante Lookman, il quale resta un obiettivo concreto dell’Inter anche se non più la priorità assoluta. Che adesso sembra un mediano in grado di dare maggiore copertura alla difesa.

Kone della Roma può tornare in auge, poiché i giallorossi hanno sempre bisogno di fare cassa. Il piano B potrebbe essere rappresentato da Frendrup del Genoa, senza escludere qualche nome a sorpresa che gioca all’estero.

