Plusvalenza Zalewski, bufera sull’Inter: “Inchiesta e penalizzazione”

“Come la Juve: intervento della Procura Federale” per l’affare chiuso con l’Atalanta

Zalewski si trasferisce all’Atalanta per circa 16/17 milioni di euro, con il club di Oaktree che registrerà una plusvalenza di circa 11/12 milioni. L’operazione chiusa ieri ha fatto esplodere i social, e i fegati di tanti tifosi e ‘addetti ai lavori’ che con l’Inter ce l’hanno a morte.

Per loro la cifra è spropositata, soprattutto rispetto ai 6,3 milioni tirati fuori per il riscatto soltanto un paio di mesi fa, con l’affare che, insomma, puzza di bruciato. O meglio di “plusvalenza fittizia”, legata in qualche modo all’operazione Lookman.

Per vie indirette, a onor di cronaca, l’Inter ha però fatto immediatamente sapere che l’operazione Zalewski è slegata da quella che ha come protagonista l’attaccante nigeriano, peraltro da settimane in stand-by. Molti i confronti con la Juventus, che per le plusvalenze gonfiate ha subito una multa (irrisoria) e una penalizzazione di 10 punti. Non a caso in tanti invocano l’intervento della Procura Federale. A conferma che sui social, ormai, vale davvero tutto… E niente.

Sei mesi devastanti per Zalewski valgono una decina di milioni di plusvalenza ma il vero gioiello è la specifica su Lookman. Verrebbe da sorridere per la goffaggine di media e soliti noti sdraiati, ma il tema plusvalenze in Italia è raccontato esattamente con questa ipocrisia. pic.twitter.com/kXE4sN1YZl — Massimo Zampini (@massimozampini) August 17, 2025

Vendere una riserva a 17 milioni di euro, in linea di massima, è un buon affare. Cederla al club nemico di questa estate (#Atalanta) e sostenere che non c’è legame con la questione principale (#Lookman) diventa difficile da sostenere.#Inter #Zalewski — Giovanni Capuano (@capuanogio) August 17, 2025

L’Inter aveva riscattato Zalewski a 6 milioni poche settimane fa e oggi lo vende per 17 MILIONI all’Atalanta, stesso club da cui tra poco comprerà Lookman Bilanci sistemati e il gioco è fatto. Tanto nessuno indagherà mai pic.twitter.com/c0wJsGOY2R — Amo Juve (@amojuve) August 17, 2025

#Lookman 45 e #Zalewski 6? NO.

Facciamo 55 Lookman e 16 Zalewski così sistemiamo i bilanci con 10 milioni di plusvalenze.

Ovviamente silenzio della stampa e della procura, tanto attenta alle operazioni della Juve. — VB Channel (@vbchannelhd) August 17, 2025

Se #Zalewski dovesse andare a @Atalanta_BC per 16 milioni, @inter, che l’ha riscattato pochi mesi fa per 6, farebbe un affarone. Ma se tra qualche giorno magicamente si sbloccase l’affare #Lookman tra i 2 club sarebbe l’ennesima figuraccia per il calcio italiano.#Plusvalenze. — enrico varriale (@realvarriale) August 17, 2025

Odio i complotti, li odio sinceramente

Ma ciò a cui stiamo assistendo con la trattativa per #Zalewski è surreale, porcata evidente ed alla luce del sole e fra 2/3 giorni magicamente Lookman andrà all’Inter

Cazzo ha fatto il polacco per triplicare la sua valutazione in 3 mesi? — Marco (@Marco562017) August 17, 2025

Nicola Zalewski, da panchinaro mediocre ha aumentato il suo valore di 10 milioni in sei mesi. Se questa porcheria l’avesse fatta la Juventus Chinè avrebbe riaperto gli uffici a Ferragosto. — Cavallo Bianconero (@CavBiancoNero3) August 17, 2025

Uno pagato 5 milioni sei mesi fa…che ha giocato due mezze partite…rivenduto a 17…

Poi era la Juve che faceva plusvalenze fasulle…#pagliaccidal1908 #Zalewski — Nico ®️ 🤍🖤 (@nico_r2022) August 17, 2025

Quindi l’Inter chiuderà Lookman attraverso una valutazione senza senso di Zalewski? Su altre società si aprirebbero inchieste e partirebbero le penalizzazioni, cosa che ovviamente non accadrà con gli intoccabili. — RoBe (@RBetter_) August 17, 2025

Preparatevi ad almeno una settimana di sceneggiate, condite da veline di vario tipo. L’Atalanta chiude, Lookman rimane prigioniero, braccio di ferro. Entro il 31 agosto Lookman sarà a Milano, per una cifra coerente con la chiusura dell’affare Zalewski. Per caso, ovviamente. — Andrea Locatelli (@andrealoca77) August 17, 2025

La “questione #Zalewski” era sospetta fin dal principio, con l’Inter che l’aveva preso per soli 6,5 milioni (oggi non prendi neanche mezza gamba a quelle cifre). Il tutto per poi rivenderlo a 17 e fare quindi una svalutazione prima e una iper valutazione poi.#MarottaLeague — ZebraMan (@ZebraMan1897) August 18, 2025

Lookman resta un obiettivo concreto, ma non più la priorità assoluta: attesi segnali da Roma per Kone

Staremo a vedere se l’affare Zalewski si intreccerà o meno con quello riguardante Lookman, il quale resta un obiettivo concreto dell’Inter anche se non più la priorità assoluta. Che adesso sembra un mediano in grado di dare maggiore copertura alla difesa.

Kone della Roma può tornare in auge, poiché i giallorossi hanno sempre bisogno di fare cassa. Il piano B potrebbe essere rappresentato da Frendrup del Genoa, senza escludere qualche nome a sorpresa che gioca all’estero.