DIRETTA | Da Lookman a Kone: le news di calciomercato Inter di oggi, lunedì 18 agosto

di

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Da Lookman a Kone e Asllani, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, lunedì 18 agosto.

Copertina Inter Lookman-Kone
Da Lookman a Kone: le news di calciomercato Inter di oggi, lunedì 18 agosto – Interlive.it

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

ORE 10.54 – Sport: Pavard offerto al Barcellona, ma il difensore in uscita dall’Inter non interessa.

ORE 10.30Frattesi, Newcastle interessato ma fin qui nessuna offerta. Chivu vuole che resti, dialoghi in corso con l’agente per il rinnovo del contratto.

ORE 10.15 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ la priorità dell’Inter adesso è il centrocampo. La Roma può riaprire alla cessione di Kone, Marotta e Ausilio attendono segnali per poi, eventualmente, presentare un’offerta.

ORE 10 – Zazzaroni su Instagram: “Percassi non apre alla cessione di Lookman: se decidesse di venderlo in tempo utile, Marotta fino a 50, 52 milioni in qualche modo arriverebbe“.

Gestione cookie