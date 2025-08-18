DIRETTA | Da Lookman a Kone: le news di calciomercato Inter di oggi, lunedì 18 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri
Da Lookman a Kone e Asllani, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, lunedì 18 agosto.
ORE 10.54 – Sport: Pavard offerto al Barcellona, ma il difensore in uscita dall’Inter non interessa.
ORE 10.30 – Frattesi, Newcastle interessato ma fin qui nessuna offerta. Chivu vuole che resti, dialoghi in corso con l’agente per il rinnovo del contratto.
ORE 10.15 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ la priorità dell’Inter adesso è il centrocampo. La Roma può riaprire alla cessione di Kone, Marotta e Ausilio attendono segnali per poi, eventualmente, presentare un’offerta.
ORE 10 – Zazzaroni su Instagram: “Percassi non apre alla cessione di Lookman: se decidesse di venderlo in tempo utile, Marotta fino a 50, 52 milioni in qualche modo arriverebbe“.