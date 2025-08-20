I 7 centrocampisti nel mirino dell’Inter

Quattro giocano in Serie A, tre in campionati esteri

L’Inter ha mollato Lookman per tornare al piano originario di questa turbolenta estate: l’acquisto di un centrocampista con caratteristiche prettamente difensive. È evidente che alla squadra manchi un calciatore in grado di garantire maggiore dinamismo e, soprattutto, copertura alla difesa.

Il primo nome sulla lista era Ederson, con l’alternativa rappresentata dal colombiano Richard Rios poi andato al Benfica. Il brasiliano è tornato ad essere un obiettivo, possiamo considerarlo come uno dei 7 papabili a rinforzare la mediana di Chivu, anche se l’Atalanta difficilmente lo mollerebbe per meno di 50 milioni di euro.

L’Inter aveva parlato con l’agente di Ederson

Per Ederson, l’Inter si era pure mossa concretamente lato agente: sul tavolo un contratto da oltre 4 milioni di euro netti a stagione, poco più di 5 milioni lordi grazie ai benefici del decreto crescita. Poi il cambio di strategia, con l’assalto a Lookman. Il resto è storia che ben conosciamo.

In cima alle preferenze c’è adesso Manu Kone, con la Roma che prima ha aperto e poi chiuso – per volere di Gasperini e della piazza: i Friedkin sono sensibili in tal senso – alla cessione del classe 2001 francese.

Kone, nuova offerta Inter se la Roma riapre

I giallorossi hanno ancora bisogno di fare cassa per accontentare lo stesso Gasperini, così non è da escludere una riapertura: la prima offerta dell’Inter non sarebbe stata di 40 milioni, ma di poco superiore ai 30, vedremo se ce ne sarà una prossima e se toccherà davvero quota 40/45 milioni come sperano a Trigoria.

Frendrup e Keita alternative low cost

In Serie A ci sono altri due profili apprezzati da Chivu e dal club, due profili che si possono definire low cost: parliamo di Frendrup del Genoa e Keita del Parma, quest’ultimo allenato dal tecnico rumeno nella sua breve esperienza sulla panchina dei ducali: il 24enne danese ha una valutazione sui 15/20 milioni, pressoché simile quella del 23enne belga.

Occhi all’estero: conferme su Cisse, ma è più una mezz’ala

L’Inter guarda anche all’estero per rinforzare la mediana. Nelle ultime ore è emerso il nome di Djaoui Cisse, 21enne in forza al Rennes di cui Interlive.it vi aveva parlato già lo scorso giugno. Quasi un metro e novanta ma fisico longilineo, il classe 2004 si è messo in grande mostra all’ultimo Europeo Under 21.

Però Cisse è più un trequarista/mezz’ala che un centrocampista, nella fattispecie un mediano in grado di dare copertura alla difesa. Non a caso, senz’altro estremizzando un po’, lo abbiamo paragonato a un certo Paul Pogba.

Restando e chiudendo con le piste estere, gli altri due nomi papabili per la mediana sarebbero il portoghese Florentino del Benfica (prezzo sui 30 milioni) e il danese O’Riley del Brighton valutato sui 25 e nei radar già della Juventus.