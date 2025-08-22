DIRETTA Calciomercato Inter venerdì 22 agosto: incontro per Bastoni, Sommer-Galatasaray

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri
La redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, venerdì 22 agosto.
ORE 11.15 – Fabrizio Romano: “Inter, piena fiducia in Berenbruch: respinta un’offerta dell’Utrecht”. L’anno prossimo il giovane centrocampista nerazzurro giocherà nell’Under 23 di Vecchi.
ORE 10.30 – Dalla Turchia: Ederson si complica, il Galatasaray torna su Sommer. L’Inter non vuole privarsene, ma i media turchi parlano di accordo già raggiunto tra il portiere e il club di Istanbul.
ORE 10.15 – Bastoni ha nuovamente respinto tutte le proposte estere, vuole restare all’Inter e un giorno indossare la fascia da capitano. Secondo ‘Tuttosport’ “nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche il rinnovo del contratto dal 2028 al 2029 con opzione per un altro anno, se non direttamente fino al 2030. In agenda c’è un incontro in autunno con Tinti, agente del giocatore”.