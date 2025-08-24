Inter, tutto su Frattesi: offerte dalla Premier, Chivu e la firma | INTERLIVE

Davide Frattesi e il suo futuro hanno fatto discutere tanto negli ultimi mesi: le ultime sul centrocampista e le intenzioni dell’Inter 

Tra poche ore, l’Inter inizierà la nuova stagione e c’è molta curiosità per capire cosa avrà cambiato Cristian Chivu nell’impostazione tattica della squadra e quali saranno gli effetti del calciomercato sulla qualità complessiva dei nerazzurri. La Beneamata, però, deve ancora sciogliere diverse riserve sui suoi tesserati sia in entrata, sia in uscita.

Frattesi in primo piano
Tutta la verità sul futuro di Davide Frattesi (LaPresse) – interlive.it

A tal proposito, nelle ultime settimane si è parlato parecchio del futuro di Davide Frattesi. In realtà, il calciatore è stato molto chiacchierato fin dallo scorso gennaio, quando sembrava probabile per lui un trasferimento in Serie A, con club importanti come Napoli, Juventus e Roma alla finestra.

Alla fine, nulla si è concretizzato e il calciatore è rimasto agli ordini di Simone Inzaghi, rivelandosi decisivo nel percorso europeo dei nerazzurri, in particolare contro Bayern Monaco e Barcellona. Ora bisogna guardare avanti e c’è ancora una piccola possibilità che la mezzala lasci l’Inter durante l’attuale sessione di calciomercato.

Frattesi e la sua posizione all’Inter: la strategia dei nerazzurri

Secondo quanto risulta a Interlive.it, la permanenza di Frattesi è stata fortemente a rischio negli scorsi mesi. Anzi, il suo addio era praticamente concordato in caso di rinnovo di Simone Inzaghi, con cui i rapporti erano arrivati ai minimi storici. Sappiamo anche che nella testa dell’allenatore c’era il passaggio al 3-4-2-1 con un trequartista in più in rosa al posto dell’ex Sassuolo.

Frattesi esulta
Frattesi è sempre più vicino alla permanenza all’Inter e al rinnovo di contratto (LaPresse) – interlive.it

L’arrivo di Chivu, però, sembra aver cambiato le cose, dal punto di vista tattico e non solo. Il nuovo allenatore stravede per Frattesi e ha intenzione di puntarci forte durante questa stagione. Vuole una squadra verticale e la mezzala sembra l’interprete ideale per soddisfare la sua idea di calcio, con i suoi continui inserimenti in area di rigore.

La posizione della dirigenza, secondo quanto ci risulta, è ben chiara. Si ascoltano offerte per tutti, tranne che per pochissimi (Barella, Bastoni e Lautaro), per cui si aspetta la fine del mercato per poi mettersi a un tavolo con l’entourage del calciatore. Oggi in Italia è tutto fermo e anche le piste dall’estero si sono raffreddate, ma se arrivasse un’offerta dalla Premier da almeno 40 milioni di euro, tutti la prenderebbero in considerazione.

Lo scenario più probabile è che un Frattesi che ci descrivono molto carico resti all’Inter e con convinzione. Da settembre poi, come vi abbiamo anticipato, si parlerà anche di rinnovo del contratto. La dirigenza vuole mettere un punto ai rumors sul suo futuro.

