Inter, tutto su Frattesi: offerte dalla Premier, Chivu e la firma | INTERLIVE

Davide Frattesi e il suo futuro hanno fatto discutere tanto negli ultimi mesi: le ultime sul centrocampista e le intenzioni dell’Inter

Tra poche ore, l’Inter inizierà la nuova stagione e c’è molta curiosità per capire cosa avrà cambiato Cristian Chivu nell’impostazione tattica della squadra e quali saranno gli effetti del calciomercato sulla qualità complessiva dei nerazzurri. La Beneamata, però, deve ancora sciogliere diverse riserve sui suoi tesserati sia in entrata, sia in uscita.

A tal proposito, nelle ultime settimane si è parlato parecchio del futuro di Davide Frattesi. In realtà, il calciatore è stato molto chiacchierato fin dallo scorso gennaio, quando sembrava probabile per lui un trasferimento in Serie A, con club importanti come Napoli, Juventus e Roma alla finestra.

Alla fine, nulla si è concretizzato e il calciatore è rimasto agli ordini di Simone Inzaghi, rivelandosi decisivo nel percorso europeo dei nerazzurri, in particolare contro Bayern Monaco e Barcellona. Ora bisogna guardare avanti e c’è ancora una piccola possibilità che la mezzala lasci l’Inter durante l’attuale sessione di calciomercato.

Frattesi e la sua posizione all’Inter: la strategia dei nerazzurri

Secondo quanto risulta a Interlive.it, la permanenza di Frattesi è stata fortemente a rischio negli scorsi mesi. Anzi, il suo addio era praticamente concordato in caso di rinnovo di Simone Inzaghi, con cui i rapporti erano arrivati ai minimi storici. Sappiamo anche che nella testa dell’allenatore c’era il passaggio al 3-4-2-1 con un trequartista in più in rosa al posto dell’ex Sassuolo.

L’arrivo di Chivu, però, sembra aver cambiato le cose, dal punto di vista tattico e non solo. Il nuovo allenatore stravede per Frattesi e ha intenzione di puntarci forte durante questa stagione. Vuole una squadra verticale e la mezzala sembra l’interprete ideale per soddisfare la sua idea di calcio, con i suoi continui inserimenti in area di rigore.

La posizione della dirigenza, secondo quanto ci risulta, è ben chiara. Si ascoltano offerte per tutti, tranne che per pochissimi (Barella, Bastoni e Lautaro), per cui si aspetta la fine del mercato per poi mettersi a un tavolo con l’entourage del calciatore. Oggi in Italia è tutto fermo e anche le piste dall’estero si sono raffreddate, ma se arrivasse un’offerta dalla Premier da almeno 40 milioni di euro, tutti la prenderebbero in considerazione.

Lo scenario più probabile è che un Frattesi che ci descrivono molto carico resti all’Inter e con convinzione. Da settembre poi, come vi abbiamo anticipato, si parlerà anche di rinnovo del contratto. La dirigenza vuole mettere un punto ai rumors sul suo futuro.