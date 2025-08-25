Un altro caso Lookman: salta gli allenamenti e gli agenti chiamano l’Inter per offrirlo

Come il nigeriano, è andato allo scontro totale con il proprio club: c’è già un accordo

È scoppiato un altro caso, un caso paragonabile a quello che ha visto e che vede tutt’ora protagonista Ademola Lookman, alla fine mollato dall’Inter. Almeno fino a prova contraria, in ogni caso il nigeriano rimane ai margini dell’Atalanta e con la valigia pronta per partire. Vedremo se ciò accadrà per davvero da qui al primo settembre: i margini per un addio sono sempre più ristretti.

Un caso alla Lookman è scoppiato fuori dall’Italia, precisamente in Belgio: chi sta seguendo gli stessi passi del nigeriano nato a Londra, o meglio dire il medesimo cattivo esempio è Joel Ordonez, difensore ecuadoregno in forza al Brugge dall’agosto 2022. Ma nella prima squadra dal 2023: in due stagioni 84 presenze e 4 gol, a livello di squadra invece 3 i titoli conquistati.

Il classe 2004 considera conclusa la sua esperienza in Jupiler League: non sente ragioni, vuole andarsene. Tanto che, come riporta la testata francese ‘Footmercato’, ha saltato gli allenamenti di questa mattina per forzare la sua cessione. Gli agenti del 21enne stanno lavorando da mesi al suo trasferimento: hanno chiamato anche l’Inter per proporre il loro assistito. Proprio in questi giorni il nome di Ordonez è stato riaccostato ai nerazzurri, ancora a caccia di un difensore.

Con l’Inter non c’è e non c’è mai stato nulla di concreto, infatti Ordonez ha deciso di rompere del tutto col Brugge perché ha in mano un accordo col Marsiglia di Roberto De Zerbi. In realtà un’intesa sembrava esserci pure tra le due società, sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus, ma all’improvviso quella belga ha deciso di stoppare tutto togliendo il calciatore dal mercato.

Il dietrofront del Brugge ha mandato su tutte le furie Ordonez, il quale ha deciso di andare allo scontro non presentandosi alla seduta di allenamento. Così facendo, un po’ come Jashari, spera di avere la meglio sul suo club e di traslocare finalmente a Marsiglia. Il Brugge è un osso durissimo, tuttavia la sensazione è che alla fine acconsentirà alla cessione dell’ex Independiente del Valle. Un segnale in tal senso è la ricerca di un sostituto avviata dai nerazzurri.

Inter, un mancino per completare la difesa: Akcicek l’ultimo nome

Per completare la difesa, l’Inter si sarebbe concentrata maggiormente su calciatori di piede mancino. L’idea sarebbe quella di prendere un profilo giovane e rivendibile, in linea coi parametri fissati da Oaktree, nonché utilizzabile come vice Bastoni. In tal modo Carlos Augusto verrebbe rispostato più avanti nelle vesti di alternativa a Dimarco, così da colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Zalewski.

Negli ultimi giorni è emerso il nome di Akcicek, centrale turco di grandi prospettive. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter ha già avanzato un’offerta da 16 milioni di euro per il classe 2006. Mourinho e il club di Istanbul vorrebbero che restasse almeno un’altra stagione, ma un rilancio consistente da parte dei nerazzurri potrebbe cambiare le carte in tavola. Su Akcicek ci sono altri grandi club europei, inglesi soprattutto ma anche il Paris Saint-Germain. È mancino pure Kiwior, che l’Arsenal potrebbe lasciar partire con la formula del prestito.