DIRETTA Calciomercato Inter martedì 26 agosto: nuova pista per Taremi, cifre Ausilio-Arabia

Le principali news di mercato sui nerazzurri. Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale

La redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, martedì 26 agosto.

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Kim, dall’Inter al Milan

ORE 10.27 – Accostato all’Inter, ora per Kim è un susseguirsi di voci sul Milan. Max Allegri vorrebbe lui per aggiungere qualità ed esperienza a un reparto che fa acqua da tutte le parti.

Ausilio-Al Hilal: le cifre. E Baccin…

ORE 10.14 – Stando ad Alfredo Pedullà, l’Al-Hilal ha offerto ad Ausilio un contratto da 5 milioni a stagione. Il Ds dell’Inter prenderà una decisione dopo la fine di questo calciomercato estivo.

Taremi, spunta il Betis

ORE 10 – Non solo PSV, Lille e la Premier: nelle ultime ore è spuntata anche la pista Betis per Mehdi Taremi. Secondo ‘inforealbetis’ l’attaccante iraniano è stato proposto al club andaluso. L’Inter è pronta a cederlo anche in prestito.