DIRETTA Calciomercato Inter mercoledì 27 agosto: Chiarodia per la difesa, nuova destinazione per Taremi

La redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, mercoledì 27 agosto.

Berardi nell’operazione Taremi col Sassuolo?

ORE 11.12 – Calciomercato.it: “Martedì c’è stato un colloquio tra Carnevali e Marotta a margine della finale della Supercoppa Italiana Primavera all’Arena Civica, con l’Ad neroverde che si è informato sulla fattibilità dell’operazione. Un possibile arrivo di Taremi al Sassuolo rimane ad oggi però molto complicato, sia per l’oneroso stipendio del giocatore che per la volontà dello stesso di ripartire da un club più ambizioso. Da scartare nei discorsi tra le due società un possibile inserimento nell’affare di Domenico Berardi, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2029. L’Inter inoltre, dopo aver mancato l’assalto a Lookman, ha deciso di non intervenire ulteriormente in attacco in questa sessione del mercato”.

Inter, difesa: spunta Chiarodia del Borussia M’Gladbach

ORE 10.27 – Non solo Akcicek del Fenerbahce, secondo ‘Tuttosport’ come affare last-minute per la difesa l’Inter starebbe valutando un altro mancino: si tratta di Chiarodia, difensore italo-tedesco classe 2005 in forza al Borussia M’Gladbach.

Palacios al Santos: diritto di riscatto a 10 milioni

ORE 10.14 – Palacios al Santos: il diritto di riscatto è fissato sui 10 milioni di euro. L’Inter ha ottenuto anche una percentuale sulla futura rivendita.

Anche il Panathinaikos per Taremi

ORE 10 – Sky Sport: interesse del Panathinaikos per Mehdi Taremi. L’ostacolo rimane l’ingaggio dell’iraniano. Intanto proseguono i discorsi col Sassuolo, nonostante le parole di chiusura di Carnevali. L’Inter potrebbe cederlo in prestito e contribuire al pagamento dell’ingaggio.