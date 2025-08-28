DIRETTA Calciomercato Inter giovedì 28 agosto: 40 milioni per Ordonez, accordo per Taremi

Le principali news di mercato sui nerazzurri. Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale

La redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, giovedì 28 agosto.

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Ausilio resta?

ORE 11.27 – Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Ausilio vuole restare all’Inter nonostante il forte corteggiamento dell’Al-Hilal. A fine mercato incontro con la proprietà per fare un punto.

Niente Inter, Nkunku va al Milan

ORE 10.29 – Nei radar anche dell’Inter, Nkunku è sempre più vicino al Milan. Intesa a un passo tra l’attaccante francese e i rossoneri, l’operazione col Chelsea (a titolo definitivo) potrebbe chiudersi a 40 milioni più bonus.

Lookman, spunta il Tottenham

ORE 10.18 – Stando a ‘TeamTalk’, il Tottenham sta ragionando sull’acquisto di Lookman, mollato dall’Inter ma rimasto ai margini dell’Atalanta. L’operazione ha come ‘regista’ Fabio Paratici, il quale dopo questo mercato tornerà ufficialmente nell’organigramma degli ‘Spurs’.

Capitolo difensore: Brugge e Rennes sparano alto per Ordonez e Jacquet

ORE 10.11 – Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter aveva scelto su chi puntare per rinforzare, o meglio completare la difesa: i nomi erano quelli di Jacquet e Ordonez, ma il Rennes ha chiesto 50 milioni e il Brugge 40. Cifre considerate troppo alte dal club nerazzurro. Resiste invece la candidatura di Akcicek del Fenerbahce, non qualificatosi per il girone di Champions.

Accordo Inter-Olympiacos per Taremi

ORE 10 – Secondo Matteo Moretto, Inter e Olympiacos hanno raggiunto un accordo per Taremi. Manca, in sostanza, solo l’intesa tra il club greco e l’attaccante iraniano fuori dal progetto nerazzurro.