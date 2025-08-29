DIRETTA Calciomercato Inter venerdì 29 agosto: telenovela Taremi, spuntano altri due club

Le principali news di mercato sui nerazzurri. Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale

La redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, venerdì 29 agosto.

Woltemade al Newcastle per 90 milioni

ORE 10.27 – Woltemade dello Stoccarda piaceva tanto anche all’Inter, ma era già inarrivabile. Il club tedesco ha ceduto il trequartista in Premier, precisamente al Newcastle per 85 milioni più 5 di bonus.

Inter, 20 milioni per gennaio

ORE 10.16 – Sky Sport: a disposizione dei dirigenti dell’Inter sono rimasti circa 20 milioni di euro. A meno di sorprese questo ‘tesoretto’ verrà investito a gennaio per un difensore.

Anche Werder e Lione su Taremi

ORE 10 – Inter e Olympiacos, che hanno un accordo, sono ancora in attesa di una decisione da parte di Taremi. Intanto sono emersi altri due club, interessati all’attaccante iraniano in uscita dai nerazzurri: trattasi del Werder Brema e del Lione. Il tempo, però, stringe. Ormai quella di Taremi è diventata una vera e propria telenovela.