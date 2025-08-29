Frattesi al Newcastle e si riapre il mercato Inter: “Prendono Lookman”

Siamo agli ultimi giorni di mercato, e il futuro prossimo dell’ex Sassuolo potrebbe cambiare anche i piano dell’Inter

Il tempo stringe: Davide Frattesi e l’Inter sono chiamati a prendere una decisione molto importante. Com’è noto, i nerazzurri valutano l’ex Sassuolo sopra i 40 milioni di euro. E finora non lo hanno mai messo ufficialmente sul mercato.

Il punto è che il giocatore, dopo aver accettato un ruolo marginale nei suo primo biennio in nerazzurro, ora potrebbe anche chiedere di essere ceduto. Beppe Marotta è stato chiaro: il club non ha intenzione di trattenere chi non è al 100% contento della propria posizione.

C’è da dire che Cristian Chivu, nuovo tecnico nerazzurro, potrebbe aver già rassicurato Frattesi, spiegandogli di vederlo come un elemento centrale nel suo progetto tattico. Probabilmente, l’ex Parma non è disposto a perderlo a cuor leggero. Ma Frattesi ha tanti estimatori. Per esempio, il Newcastle, che si era fatto avanti qualche settimana fa con un’offerta poi rifiutata dalla dirigenza nerazzurra.

Ma le gazze non si sono arrese. Dunque, il Newcastle, che qualche giorno fa era stato accostato a Lautaro Martinez, sarebbe già pronto a riprovarci per Davide Frattesi. Secondo la stampa britannica, i bianconeri d’Oltremanica avrebbero proposto all’Inter un prestito con obbligo condizionato.

Frattesi ceduto per prendere Lookman: parola al tifoso

Anche se per i nerazzurri Frattesi non è incedibile, la formula non appare convincente, sotto nessun punto di vista. L’impressione è che l’Inter sia oggi disposta a trattare ma solo per un’offerta certa. Cioè con un pagamento garantito e condizioni per il riscatto più vincolanti o più semplici.

La notizia dell’offerta del Newcastle, riportata anche da Interlive.it, ha scatenato i tifosi interisti. I più sperano che cedendo Frattesi l’Inter possa chiudere per Lookman. La cessione dell’ex Sassuolo, dunque, potrebbe davvero riaprire il mercato dell’Inter?

Secondo la stampa vicina ai Magpie, l’affare è possibile: Frattesi avrebbe già dato il suo ok al club inglese e le due società starebbero ancora discutendo per trovare una soluzione.

Se davvero l’Inter ha aperto al Newcastle per la cessione di Frattesi, l’affare si farà solo con obbligo di riscatto e sulla valutazione di 40 milioni di euro. Sarebbe poi richiesto anche un tempo ristretto di trattativa: o dentro o fuori.

40 milioni: relativamente pochi

C’è anche chi pensa che la valutazione fatta per Frattesi sia bassa. Parliamo d’altronde di un calcio che ha appena preso Woltemade a 90 milioni e Thiaw (uno che in Italia ha sempre fatto storcere il naso) a 40!

E poi ci sono coloro che continuano a criticare la dirigenza, affermando che se così è Frattesi, paradossalmente pure a meno di 40 milioni, era da cedere prima, molto prima. Anche perché, al di là di quanto si potrebbe incassare, l’ex Sassuolo ha un peso a bilancio che non ci si può permettere per una riserva.

Peserà anche la volontà di Frattesi… Magari il ragazzo, sapendo di avere caratteristiche particolari, pensa di poter fare meglio in Premier. Anche in quest’Inter di Chivu, l’ex Sassuolo appare per ora poco adattabile. Con Sucic e Diouf in rosa, sa di poter giocare meno di quanto ha fatto lo scorso anno. quest’anno?