“Bastoni è l’uomo giusto per noi”: Inter attenta, l’allenatore ha chiesto il difensore

Il centrale nerazzurro della Nazionale italiana è finito nel mirino di un altro top club. Si valuta un altro rinnovo di contratto

Il calciomercato non dorme mai. Persino adesso che la sessione estiva sta per concludersi nei cinque top campionati in Europa. Almeno in entrata, perché dopo stasera si potranno continuare a fare affari, cedendo gli eventuali esuberi in Turchia, Arabia Saudita e negli altri Paesi in cui si possono ancora fare acquisti. Per l’Inter è gli altri top club, adesso, sarà tempo di organizzarsi in vista di gennaio, ma anche di rinnovare i contratti. Potrebbe essere il caso di Alessandro Bastoni.

Questa estate c’è stato un tentativo da parte del Chelsea per provare a regalare ad Enzo Maresca il difensore centrale della Nazionale di Gattuso. Ma l’Inter ha prontamente rispedito al mittente l’offerta da 50 milioni di euro avanzata dai campioni del mondo. Il presidente Beppe Marotta ha sempre detto di voler puntare su uno zoccolo duro italiano attorno al quale costruire la rosa e quindi Bastoni è uno di quelli su cui continuare a puntare.

Calciomercato Inter, Bastoni nel mirino del Barcellona: le parole di Flick

Con i suoi 5,5 milioni di euro a stagione, Alessandro Bastoni è il quinto calciatore più pagato della rosa dell’Inter, dietro soltanto a Lautaro Martinez, Calhanoglu, Barella e Thuram. Ma questo non vuol dire che non possa arrivare presto un altro rinnovo dopo quello di due anni fa che portò la scadenza del suo contratto al 2028. Gli estimatori a livello europeo del prodotto delle giovanili dell’Atalanta non mancano: tra questi figura pure Hansi Flick.

Il tecnico tedesco del Barcellona è già proiettato alla prossima estate ed ha in mente di fare un colpo nel pacchetto arretrato. “Abbiamo bisogno di equilibrio in difesa e Bastoni è la scelta giusta” avrebbe detto ai dirigenti del club catalano, stando a quanto si legge sul sito spagnolo ‘fichajes.net’. L’idea è quella di affiancare un centrale mancino con esperienza internazionale ma non in là con gli anni al giovane Cubarsì.

Per finanziare l’acquisto di Bastoni, che viene definito addirittura “obiettivo primario della prossima stagione“, i blaugrana hanno in mente di fare una cessione importante nello stesso reparto. Si tratta di Ronald Araujo, difensore uruguaiano in passato vicino alla Juventus, che pare abbia mercato in Premier League. Premesso che l’Inter non ha fissato un prezzo per il suo cartellino perché non intende cederlo, un ruolo importante lo giocherà anche la volontà del calciatore di restare a Milano.