Akanji ufficialmente dell’Inter e scoppia il caos: “Mercato allucinante”

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato alcuni minuti fa: Manuel Akanji è un nuovo calciatore dell’Inter. “Il difensore svizzero classe 1995 arriva in nerazzurro dal Manchester City a titolo temporaneo con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni”, recita il comunicato del club nerazzurro.

Come raccolto e scritto ieri da Interlive.it, il prestito oneroso è fissato a 2 milioni di euro, mentre il riscatto a 15. Un riscatto che diventerebbe obbligatorio qualora la squadra di Chivu dovesse aggiudicarsi lo Scudetto.

Mercato Inter insufficiente, i tifosi si scatenano sotto il post su Akanji

L’ufficialità di Akanji ha nuovamente scatenato i tifosi interisti. Praticamente tutti furiosi con la società, e in questo lo svizzero c’entra zero, per il mercato a loro avviso – e a giudizio di Interlive.it – del tutto insufficiente.

C’è chi si è ulteriormente arrabbiato per la pressoché contemporanea cessione di Pavard al Marsiglia (anch’essa ufficiale), anche se l’operazione era del tutto slegata a quella riguardante il difensore ormai ex City. Ecco alcuni tweet contro i dirigenti, e pure Oaktree da noi accolti sotto al post con cui l’Inter ufficializza l’acquisto di Akanji:

Era quasi impossibile peggiorare il mercato. Quasi. — Marco (@heisenbax) September 2, 2025

Anche per noi inguaribili ottimisti è difficile giustificare questa campagna acquisti mediocre. Mantenuta la stessa struttura con i suoi pregi ma anche con i suoi enormi difetti. Ci aspettavamo di più dopo il record di incassi, invece delusione totale. — Luigi Pegaso (@gigipegaso) September 2, 2025

Campagna acquisti allucinante. Noi tifosi pagheremo, ma anche voi pagherete. — Fede.🐍⭐️⭐️ (@LarosaFerdy) September 2, 2025

Prenderlo senza cedere qualcuno pareva brutto. Ripeto: vi auguro lo stadio vuoto, quando la gente smetterà di venire allo stadio e darvi soldi allora capirete che non esiste solo il bilancio in una società di calcio — 𝕃𝕌𝕂𝔼𝕍𝕀𝕀 ☀️🎮 (@LukeVIIxx) September 2, 2025

Avete rovinato tutto con Pavard — Npapa (@nico_papa5) September 2, 2025

Benvenuto in questa gabbia di matti. Non ti fidare della dirigenza e dai una svegliata a quei rammolliti dei tuoi compagni che da mesi ci stanno facendo incazzare come iene. — Il Val (@IlVal_79) September 2, 2025

Mercato fatto con i piedi.

2 colpi da 25 milioni l’uno rimasti in panchina in una sconfitta in casa con l’udinese — INTER⭐⭐🖤💙 (@ilcorso88) September 2, 2025

Il valore di Akanji non si discute: incognita condizioni fisiche

Il valore di Akanji è indiscutibile. Parliamo di un difensore di spessore internazionale, un difensore veloce che mancava e che potrebbe agire anche al centro della difesa a tre. Non è giovane, ma nemmeno troppo in là con gli anni. L’unica incognita sono le sue condizioni fisiche: l’anno scorso è stato fuori per circa 3 mesi a causa di un problema muscolare agli adduttori.

L’Inter voleva prenderlo nell’estate di tre anni fa, come sostituto di Skriniar. Fu più convincente il Manchester City, con il quale ha vinto 7 titoli, tra cui una Champions League nel 2023 battendo in finale – giocò titolare – proprio l’Inter in quel di Istanbul. Prima dire subito sì al trasferimento in nerazzurro, Akanji ha detto no al Milan perché voleva continuare a giocare la Champions.