Akanji ufficialmente dell’Inter e scoppia il caos: “Mercato allucinante”

di

Cosa sta succedendo dopo l’annuncio dell’acquisto del difensore svizzero

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato alcuni minuti fa: Manuel Akanji è un nuovo calciatore dell’Inter. “Il difensore svizzero classe 1995 arriva in nerazzurro dal Manchester City a titolo temporaneo con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni”, recita il comunicato del club nerazzurro.

Come raccolto e scritto ieri da Interlive.it, il prestito oneroso è fissato a 2 milioni di euro, mentre il riscatto a 15. Un riscatto che diventerebbe obbligatorio qualora la squadra di Chivu dovesse aggiudicarsi lo Scudetto.

Akanji firma il contratto che lo lega all'Inter
Akanji ufficialmente dell’Inter e scoppia il caos: “Mercato allucinante” (Inter) – Interlive.it

Mercato Inter insufficiente, i tifosi si scatenano sotto il post su Akanji

L’ufficialità di Akanji ha nuovamente scatenato i tifosi interisti. Praticamente tutti furiosi con la società, e in questo lo svizzero c’entra zero, per il mercato a loro avviso – e a giudizio di Interlive.it – del tutto insufficiente.

C’è chi si è ulteriormente arrabbiato per la pressoché contemporanea cessione di Pavard al Marsiglia (anch’essa ufficiale), anche se l’operazione era del tutto slegata a quella riguardante il difensore ormai ex City. Ecco alcuni tweet contro i dirigenti, e pure Oaktree da noi accolti sotto al post con cui l’Inter ufficializza l’acquisto di Akanji:

Akanji dopo l'idoneità al Coni
L’Inter ufficializza Akanji: i tifosi attaccano la società (LaPresse) – Interlive.it

Il valore di Akanji non si discute: incognita condizioni fisiche

Il valore di Akanji è indiscutibile. Parliamo di un difensore di spessore internazionale, un difensore veloce che mancava e che potrebbe agire anche al centro della difesa a tre. Non è giovane, ma nemmeno troppo in là con gli anni. L’unica incognita sono le sue condizioni fisiche: l’anno scorso è stato fuori per circa 3 mesi a causa di un problema muscolare agli adduttori.

Akanji con la Champions nel 2023
Il valore di Akanji non si discute: incognita condizioni fisiche (LaPresse) – Interlive.it

L’Inter voleva prenderlo nell’estate di tre anni fa, come sostituto di Skriniar. Fu più convincente il Manchester City, con il quale ha vinto 7 titoli, tra cui una Champions League nel 2023 battendo in finale – giocò titolare – proprio l’Inter in quel di Istanbul. Prima dire subito sì al trasferimento in nerazzurro, Akanji ha detto no al Milan perché voleva continuare a giocare la Champions.

Gestione cookie