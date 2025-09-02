Chivu lo fa fuori dalla lista UEFA: Inter, esclusione UFFICIALE

L’Inter ha comunicato la lista UEFA per la prima fase della Champions League: un’esclusione è diventata ufficiale, Chivu l’ha escluso

Pochi minuti fa, è arrivata la comunicazione ufficiale con la lista UEFA dell’Inter per l’attuale stagione. Non ci sono sorprese rispetto alle attese: infatti, il calciatore escluso è Tomas Palacios, che avrebbe dovuto lasciare i nerazzurri nella sessione di mercato appena conclusa, e invece ha rifiutato la destinazione Santos ed è rimasto.

Francesco Pio Esposito, invece, viene inserito in lista B in quanto prodotto del settore giovanile dell’Inter. Presenti tutti gli altri, in una rosa che si presenta numericamente adatta, nonostante qualche mancanza relativa il calciomercato. C’è anche il nuovo acquisto Manuel Akanji, arrivato proprio nell’ultimo giorno di trattative. Di seguito la lista completa.

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro (vivaio club);

Difensori: Dumfries, Darmian (vivaio Italia), Bisseck, Akanji, Acerbi (vivaio Italia), de Vrij, Bastoni (vivaio Italia), Carlos Augusto, Dimarco (vivaio club);

Centrocampisti: Luis Henrique, Frattesi (vivaio Italia), Mkhitaryan, Diouf, Barella (vivaio Italia), Calhanoglu, Susic, Zielinski;

Attaccanti: Lautaro, Thuram, Bonny

LISTA B: Pio Esposito (vivaio club)