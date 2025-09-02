Lookman all’Inter a gennaio: l’Atalanta deve dire sì a metà prezzo

La telenovela Lookman ha accompagnato l’estate dell’Inter: l’affare può concretizzarsi durante il calciomercato di gennaio

Il calciomercato è finito e Ademola Lookman non è arrivato a Milano. La delusione regna in casa nerazzurra, visto che i tifosi avevano già sognato la firma del nigeriano, che invece è rimasto all’Atalanta. I bergamaschi hanno deciso di restare coerenti sulla loro posizione e non hanno mai davvero aperto ai 45 milioni di euro totali offerti dall’Inter.

Allo stesso tempo, Marotta e Ausilio hanno deciso di cambiare strategia sul calciomercato e hanno acquistato Andy Diouf, presentandosi ai nastri di partenza senza un quinto attaccante di fantasia che permetta a Chivu di cambiare gioco e schierarsi con il 3-4-2-1.

L’arrivo di Lookman era importante per i nerazzurri anche sotto il profilo mediatico per dimenticare le delusioni nello scorso finale di stagione. Avrebbe portato uno stile di gioco diverso, ma anche entusiasmo nel tifo, per cui, dopo averlo assaporato, è davvero difficile per i supporters dell’Inter dimenticare quanto accaduto.

Resta il fatto che la dirigenza meneghina pensa di aver fatto tutto ciò che era necessario per affondare il colpo e chiudere l’acquisto del pallone d’oro africano. La strategia di Percassi, invece, a conti fatti, si è rivelata fallimentare, visto che un incasso del genere non arriverà più – il ragazzo non è più giovanissimo – e il calciatore è scontento.

L’Atalanta vuole ricucire, ma l’Inter può tornare su Lookman a gennaio

L’Atalanta ha comunque fatto la sua scelta legittima e la sta portando avanti, visto che ha anche rifiutato un prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro dal Bayern Monaco. I prossimi giorni saranno cruciali per capire il futuro del nigeriano: intanto, Ivan Juric l’ha inserito in lista UEFA (clicca qui per leggere quella dell’Inter), segnale che il club vuole ricucire.

Lookman, però, aveva una promessa in tasca e voleva farla valere a tutti i costi, anche arrivando alla rottura totale. Se stavolta far rientrare il caso non dovesse riuscire, il calciatore chiederà nuovamente la cessione a gennaio e l’Inter ha lo spazio in rosa e a livello di budget per cercare di tornare sul calciatore.

Le cifre, però, non potranno essere le stesse per un attaccante che, a quel punto, resterebbe un separato a casa. Un’eventuale offerta si attesterebbe sui 28-29 milioni (bonus compresi), praticamente la metà rispetto alla richiesta attuale e l’Atalanta dovrebbe farseli andare bene.