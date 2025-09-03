Il tesoretto segreto dell’Inter: si chiude un top player

L’Inter ha un tesoretto avanzato per il calciomercato in entrata. I nerazzurri possono permettersi un top player a gennaio

Il botto finale sul calciomercato per l’Inter è stato Manuel Akanji, un centrale di qualità e grande esperienza internazionale che sarà molto utile per il percorso della squadra e mettere in pratica l’idea di calcio voluta da Cristian Chivu. Nonostante ciò, anche per via dell’uscita di Benjamin Pavard, resta quell’aura di incompiutezza nella sessione nerazzurra.

Marotta e Ausilio
L’Inter ha un tesoretto da parte per il prossimo futuro (LaPresse) – interlive.it

In molti attendevano una rivoluzione che doveva andare di pari passo con i cambiamenti nella guida tecnica, ma che non è arrivata al passo concreto. Eppure l’Inter ci ha provato: sono stati fatti diversi tentativi per portare a Milano una seconda punta con le caratteristiche di Ademola Lookman, ma all’atto concreto un calciatore come il nigeriano non c’è.

Anche per Manu Koné è valso lo stesso discorso: in un primo momento, la Roma sembrava pronta a perdere il centrocampista, ma poi ha fatto marcia indietro e ha scelto di trattenere un calciatore essenziale per gli equilibri di Gian Piero Gasperini. Ora tocca a chi è arrivato o rimasto, ma quella sensazione di incompiutezza rimane e non andrà via con il passare delle partite, anzi.

Il tesoretto per l’attacco dell’Inter: le ultime

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, c’è margine per un altro colpo importante, sia se si considera il costo squadra, sia se si prende a riferimento il budget rimasto e non speso dal calciomercato. È chiaro che molto dipenderà da come andrà la stagione, ma Marotta e Ausilio potrebbero ancora concedersi una spesa tra i 20 e i 40 milioni.

Lookman in azione
Un calciatore alla Lookman potrebbe essere la priorità a gennaio (LaPresse) – interlive.it

La sensazione è che, se l’attacco (o meglio la fase offensiva) non dovesse dare le risposte sperate, allora ci potrebbe essere l’arrivo di una quinta punta di qualità che potrebbe permettere a Chivu di passare al 3-4-2-1. E non dovrebbe essere un calciatore di basso livello, anzi in grado di cambiare regolarmente la partita.

Con quel budget si potrebbe pensare anche a un ritorno su Lookman, anche se oggi non sappiamo quali saranno le condizioni con l’Atalanta, né come finirà la telenovela relativa il calciatore. In ogni caso, ci sarebbe margine per acquistare a titolo definitivo un talento con quelle caratteristiche, che possa avere un impatto fin da subito, ma soprattutto caratterizzare il futuro del club. L’ultima parola resta comunque della società.

