Il tesoretto segreto dell’Inter: si chiude un top player

L’Inter ha un tesoretto avanzato per il calciomercato in entrata. I nerazzurri possono permettersi un top player a gennaio

Il botto finale sul calciomercato per l’Inter è stato Manuel Akanji, un centrale di qualità e grande esperienza internazionale che sarà molto utile per il percorso della squadra e mettere in pratica l’idea di calcio voluta da Cristian Chivu. Nonostante ciò, anche per via dell’uscita di Benjamin Pavard, resta quell’aura di incompiutezza nella sessione nerazzurra.

In molti attendevano una rivoluzione che doveva andare di pari passo con i cambiamenti nella guida tecnica, ma che non è arrivata al passo concreto. Eppure l’Inter ci ha provato: sono stati fatti diversi tentativi per portare a Milano una seconda punta con le caratteristiche di Ademola Lookman, ma all’atto concreto un calciatore come il nigeriano non c’è.

Anche per Manu Koné è valso lo stesso discorso: in un primo momento, la Roma sembrava pronta a perdere il centrocampista, ma poi ha fatto marcia indietro e ha scelto di trattenere un calciatore essenziale per gli equilibri di Gian Piero Gasperini. Ora tocca a chi è arrivato o rimasto, ma quella sensazione di incompiutezza rimane e non andrà via con il passare delle partite, anzi.

Il tesoretto per l’attacco dell’Inter: le ultime

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, c’è margine per un altro colpo importante, sia se si considera il costo squadra, sia se si prende a riferimento il budget rimasto e non speso dal calciomercato. È chiaro che molto dipenderà da come andrà la stagione, ma Marotta e Ausilio potrebbero ancora concedersi una spesa tra i 20 e i 40 milioni.

La sensazione è che, se l’attacco (o meglio la fase offensiva) non dovesse dare le risposte sperate, allora ci potrebbe essere l’arrivo di una quinta punta di qualità che potrebbe permettere a Chivu di passare al 3-4-2-1. E non dovrebbe essere un calciatore di basso livello, anzi in grado di cambiare regolarmente la partita.

Con quel budget si potrebbe pensare anche a un ritorno su Lookman, anche se oggi non sappiamo quali saranno le condizioni con l’Atalanta, né come finirà la telenovela relativa il calciatore. In ogni caso, ci sarebbe margine per acquistare a titolo definitivo un talento con quelle caratteristiche, che possa avere un impatto fin da subito, ma soprattutto caratterizzare il futuro del club. L’ultima parola resta comunque della società.