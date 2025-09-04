Chivu vuole un fenomeno all’Inter, lui apre: “Che grande squadra”

Il calciomercato è appena finito, ma l’Inter punta un fenomeno per il futuro: le parole del calciatore fanno impazzire Chivu e i tifosi

Pochi giorni di riposo e aria, ma poi si rientrerà nel vivo del calciomercato, tra le questioni ancora aperte relative i rinnovi di contratto e la voglia di iniziare a lavorare per costruire una squadra importante per il futuro. L’Inter ha ancora diverse cose da fare, perché diversi interpreti della rosa attuale andranno a scadenza e perché alcune pedine per il calcio di Chivu mancano.

Tra queste c’è sicuramente l’arrivo di un nuovo trequartista. La pista Lookman è naufragata proprio sul più bello e proprio quando sembrava il calciatore nigeriano fosse in procinto di trasferirsi a Milano. Da lì in poi, l’Inter ha effettuato diversi tentativi per cercare di portare a San Siro un calciatore con quelle caratteristiche, ma la composizione dell’attacco è rimasta la stessa e di sole punte.

A questo punto, bisognerà aspettare almeno il calciomercato di gennaio per rifinire la rosa, ma intanto c’è un ragazzo giovanissimo e che è finito ai primi posti della lista della dirigenza. Si tratta di Maghnes Akliouche, super talento del Monaco che ha iniziato alla grande la stagione e vuole stupire l’Europa a suon di gol e grandi giocate.

Akliouche nome ideale per l’Inter di Chivu: le sue parole dopo l’amichevole

Secondo fonti francesi, l’Inter ci ha provato anche nell’ultima sessione di mercato a portare Akliouche a Milano, ma ha ottenuto un no come risposta, anzi una richiesta altissima sui 70 milioni. La convinzione del Monaco è tenerlo un altro anno in Francia, poi potrebbero essere un po’ più morbidi sull’addio.

Sarebbe il calciatore che consentirebbe a Chivu di avere un’alternativa con altre caratteristiche in attacco, di giocare con un 3-4-2-1 in cui gli uomini alle spalle della punta creerebbero scompiglio tra le linee. Akliouche ha proprio quelle qualità, dato che sa saltare l’uomo, andare al tiro o trovare l’assist. Tutto con grande classe.

Dopo l’amichevole di quest’estate in cui l’Inter ha battuto il Monaco, e in cui Akliouche ha segnato un gran gol, il trequartista ha avuto parole al miele proprio per il club nerazzurro: “Abbiamo giocato contro una buona Inter, una grande squadra europea“. E chissà che presto la sua strada non possa intrecciarsi con quella dei ragazzi di Chivu, considerando che il suo talento è proprio quello che manca.