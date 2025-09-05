Akanji appena arrivato, subito l’infortunio in evidenza: 2 mesi di stop

Il difensore svizzero è approdato in nerazzurro allo scadere del calciomercato estivo: il prestito diventerebbe obbligo in caso di vittoria dello Scudetto

Akanji è stato l’ultimo acquisto di un calciomercato estivo che non ha accontentato i tifosi dell’Inter, per usare un eufemismo, ma soprattutto Cristian Chivu. Il tecnico rumeno non ha potuto dichiararlo ai quattro venti, anche se nella conferenza post ko con l’Udinese lo ha fatto intendere chiaramente.

L’acquisto di Akanji non è per nulla frutto di una programmazione. È arrivato a pochissime ore dal gong finale e a prescindere dell’uscita di Pavard, andato al Marsiglia, fino a un certo punto: inoltre mai avrebbe vestito il nerazzurro se il giorno prima non avesse rifiutato il Milan (perché non fa la Champions) e prima ancora altre destinazioni Galatasaray in testa.

Lo svizzero è un difensore veloce ed esperto, sulla carta un calciatore di grandissimo livello e spessore internazionale. Quello che serviva e che, dall’anno prossimo, potrebbe raccogliere l’eredità di Acerbi più che del sopracitato Pavard. Tanti interisti, e questo ci sta visto che lo abbiamo fatto anche noi addetti ai lavori (e ai livori), hanno però subito evidenziato l’aspetto legato alle condizioni fisiche del classe ’95, preso dal Manchester City in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di vittoria dello Scudetto.

L’ultima stagione di Akanji allarma i tifosi dell’Inter

Akanji viene da una stagione tremenda dal punto di vista personale, e ovviamente calcistico: per un infortunio agli adduttori è stato ai box per oltre 2 mesi, saltando in tutto 19 partite comprese quelle della sua Nazionale. La rivoluzione tecnica che sta portando avanti il Manchester City di Guardiola ha colpito anche lui, appunto forse per ragioni che esulano da questioni prettamente tecniche.

Bisogna dire, però, che ormai sono tantissimi i calciatori costretti a stare fuori a lungo per guai muscolari. Non è il giocare troppo, che equivale comunque ad allenarsi meno, ma giocare ormai sempre con un’intensità altissima, specie in Premier. In buona sostanza per Akanji ci deve essere apprensione, ma senza sconfinare nell’esagerazione.

Maglia da titolare in Juve-Inter?

Akanji dovrebbe esordire con l’Inter in una partita tutt’altro che banale, ovvero nel derby d’Italia con la Juventus in programma a Torino sabato 13 settembre alle 18. Non è escluso che Chivu possa lanciarlo subito dal primo minuto, eventualmente nel ruolo di braccetto destro con Acerbi e Bastoni nei loro posti di sempre