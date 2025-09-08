Vita privata Zielinski, rivelazione a sorpresa: “Paga tutto lui”

Sul campo, l’avventura con l’Inter è stata finora deludente: “Colpa degli infortuni”

Finora è stata piuttosto deludente l’avventura di Zielinski all’Inter. Preso ufficialmente a zero nel luglio di un anno fa, con l’operazione definita però già quattro-cinque mesi prima, il polacco non è mai riuscito a impensierire gli intoccabili del centrocampo.

Inzaghi lo ha utilizzato quasi sempre a gara in corso e in più di una posizione, perlomeno quando ha potuto dato che l’ex Napoli è stato a lungo ai box: in tutto tre mesi per problemi muscolari.

Anche l’inizio con Chivu è stato difficoltoso e inficiato dagli infortuni: ha saltato tutto il Mondiale per Club e più di mezza preparazione. Il classe ’94 si è potuto mettere a disposizione del tecnico rumeno soltanto a ridosso della nuova stagione.

Ha giocato poco più di dieci minuti nel match d’esordio col Torino, poco più di cinque contro l’Udinese.

“Gli infortuni non mi hanno mai permesso di essere al top – ha ammesso con amarezza Zielinski a ‘Sport Mediaset’ dopo la sfida con la Finlandia valevole per le qualificazioni al Mondiale – Quest’anno voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter, voglio far vedere ai tifosi lo Zielinski prime“.

La Nazionale di Urban ha vinto 3-1, con l’interista che ha realizzato l’assist del momentaneo 2-0. Prima della partita, Zielinski ha ricevuto una maglia commemorativa in occasione della sua centesima presenza con la maglia della Polonia.

L’Inter voleva disfarsi di Zielinski

Zielinski è rimasto in nerazzurro per mancanza di offerte: il club lo avrebbe ceduto, per non dire regalato (‘alla Taremi’) ben volentieri per risparmiare quasi 9 milioni lordi di ingaggio.

Tanto era fuori dai piani dell’Inter che, per settimane, è stato il primo candidato all’esclusione dalla lista UEFA valevole per la League Phase di Champions. Poi è andato via il connazionale Zalewski e non è arrivato l’attaccante, nella fattispecie Lookman, e il possibile ‘caso’ è rientrato. Alla fine, come prevedibile, è rimasto fuori Palacios.

Zielinski cuore d’oro: le rivelazioni di fratello e papà

Il valore di Zielinski come calciatore rimane fuori discussione. Ma anche il valore dell’uomo, cioè quello che non è sotto la luce dei riflettori, non è da meno. A ‘junior.weszlo.com’, il fratello Pawel ha rivelato come Piotr sia molto impegnato in attività benefiche, in particolare nella cura dei bambini coinvolti, loro malgrado, in situazioni famigliari complicate.

Il numero 7 dell’Inter porta avanti una tradizione avviata dai suoi genitori più di vent’anni fa, quando lui aveva meno di dieci anni. Entrambi lavorano tutt’oggi in strutture che si occupano di assistenza ai bambini.

“Ne abbiamo 20 – ha rivelato a ‘Przeglad Sportowy Onet’ Boguslaw Zielinski, papà della mezz’ala interista – Mio figlio non deve essere coinvolto, però se abbiamo bisogno di aiuto, possiamo senz’altro rivolgerci a lui. Ogni volta che viene qui, Piotr si prende cura di loro. Gioca a calcio insieme ai bambini e paga loro le vacanze oltre che varie attività extracurriculari”.