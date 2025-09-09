Tempesta Barella prima di Juventus-Inter: “Due mesi out”

Le ultime sul vicecapitano nerazzurro a quattro giorni dal derby d’Italia

È appena iniziata la settimana che, almeno per Juventus e Inter, terminerà con l’attesissimo derby d’Italia in programma sabato ore 18 all’Allianz Stadium di Torino.

A soli 4 giorni dal big match che può valere già tantissimo per i nerazzurri e soprattutto per Chivu, si è abbattuta una tempesta sulla su uno dei possibili protagonisti: Nicolò Barella.

Da Conte a Inzaghi fino a Chivu: la mezz’ala sarda era ed è uno dei pilastri della squadra nerazzurra di cui è anche vicecapitano. Un pilastro non certo immune dalle critiche. Come quelle che gli stanno ripiovendo addosso dopo la prestazione in Nazionale contro Israele.

La prova di Barella è stata bocciata da ‘Tuttosport’: “Ha un approccio da dimenticare e non fa bene nemmeno dopo“. Il quotidiano torinese ‘salva’ solo Frattesi, entrato nel rocambolesco finale, degli interisti scesi in campo a Debrecen nel match vinto 5-4 dalla formazione di Gattuso. Bastoni il peggiore di tutti, al di là dell’autogol.

‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’, invece, lo promuovono: la rosea gli dà la sufficienza, mentre il quotidiano romano 6,5:

“Una leggerezza da rischio gol, alcuni falli da frustrazione e un passaggio invece di cercare la porta smascherano una serata difficile. Ma è decisivo per avviare l’azione dell’1-1“.

“Barella preoccupante, ha bisogno di un paio di mesi in panchina”

A sorpresa ma non troppo, ecco che sui sociali diversi tifosi interisti sono del tutto in linea con ‘Tuttosport’. Anzi, il loro giudizio è decisamente più severo. Uno di loro, su X, sentenzia così: “Barella ha bisogno di un paio di mesi di panchina anche all’Inter… C’è gente nel suo ruolo che ha più fame e testa di lui”.

Un altro ancora: “Barella è preoccupante per l’involuzione che sta avendo. Non si muove più: non rincorre, non contrasta, non ha tigna, non fa niente senza palla. La vuole sempre sui piedi. Qualcuno deve svegliarlo, perche cosi come sta adesso non è assolutamente utile per nessun contesto”.

Barella titolare con la Juve: dubbi su Calhanoglu e possibile chance per Diouf

Le pesanti critiche a Barella di alcuni tifosi, questo è fuori discussione, non avranno alcun effetto su Chivu e sulle sue scelte per Juventus-Inter. Il classe ’97 partirà sicuramente titolare come accaduto già nelle prime due giornate di campionato, contro Torino e Udinese.

Da quanto è all’Inter, ovvero dall’estate 2019, il ventottenne ha:

Disputato 293 partite , di cui 207 in Serie A;

, di cui 207 in Serie A; Segnato 25 gol e realizzato 61 assist ;

; Vinto 7 trofei, tra cui 2 Scudetti.

A metà campo, comunque, non sono escluse sorprese: ci sono dubbi sulla conferma di Calhanoglu in cabina di regia, Sucic scalpita così come Diouf. Il francese preso dal Lens darebbe quella fisicità e verticalità che mancano alla squadra: potrebbe essere lui la mezz’ala sinistra.