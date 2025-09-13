Calhanoglu croce e delizia: “Dorme in campo”. Chivu perde il controllo

Hakan Calhanoglu è stato croce e delizia nel primo tempo dell’Inter: la reazione di Chivu dalla panchina è stata evidente

L’Inter è partita bene nel primo tempo contro la Juventus, ma nel corso della prima frazione di gioco, i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio. I gol segnati dalla Vecchia Signora sono stati piuttosto episodici, ma hanno denunciato comunque delle mancanze difensive da parte dell’Inter, soprattutto nel filtro operato a centrocampo.

Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan non sono riusciti a chiudere alle spalle, e ciò ha portato a troppi tiri puliti da parte della Juventus. Il primo gol dei bianconeri è arrivato proprio in seguito a una brutta palla persa da parte del regista turco, che ha perso troppo facilmente un duello con Yildiz.

I tifosi si sono scatenati sui social, visto che qualcosa di simile era successo già alla seconda giornata contro l’Udinese. Ma poi qualcosa è cambiato.

Calhanoglu sbaglia e poi segna: Chivu si scatena

L’Inter era riuscita a sistemare le cose con un tiro dalla distanza di Calhanoglu, proprio quello che era stato il peggiore in campo fino a quel momento.

Ma i tifosi non hanno comunque smesso di prendersela con lui, anche perché tatticamente e globalmente la sua prestazione ha lasciato a desiderare.

Calhanoglu vattene via. Svogliato indegno. pic.twitter.com/TvSkwpMgHW — François Citron (@FrancoisCitron) September 13, 2025

Piuttosto che tenere dentro Calhanoglu giocherei in 10 — Julian Ross (@JulianRoss79) September 13, 2025

Calhanoglu che dorme e si fa rubare là palla da dove nasce l’angolo, dopo tutti fermi come le statuine a prendere gol da un carneade.

Squadra fatta di giocatori finiti per l’Inter.

Cara la mia Inter perdona chi ti ha ridotto così. — AngelOne (@AngelOne_) September 13, 2025

#Calhanoglu perde una palla scandalosa su #Yildiz. Da lì nasce l’azione che porta al corner e al gol della #Juventus contro l’#Inter #JuventusInter — Armando Areniello (@ArmandoAreniell) September 13, 2025

Calhanoglu ora non sa nemmeno più battere un angolo

Assurdo — Francesco (@fralinter) September 13, 2025

Sono una sentenza. Finalmente cazzo. #Calhanoglu speriamo si scuota sto ragazzo adesso https://t.co/S3vY5YuPPx — Giorgio (@giorgio_81265) September 13, 2025

Resta il fatto che, dopo la rete di Calhanoglu, Chivu si è assolutamente scatenato. Ha esultato come se avesse segnato lui e ha perso il freno inibitore, ovviamente per la gioia. Peccato che la Juve poi sia tornata avanti. Ma c’è ancora un tempo per recuperare e dei cambi che bisognerà fare nel verso giusto.