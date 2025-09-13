Calhanoglu croce e delizia: “Dorme in campo”. Chivu perde il controllo

Hakan Calhanoglu è stato croce e delizia nel primo tempo dell’Inter: la reazione di Chivu dalla panchina è stata evidente

L’Inter è partita bene nel primo tempo contro la Juventus, ma nel corso della prima frazione di gioco, i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio. I gol segnati dalla Vecchia Signora sono stati piuttosto episodici, ma hanno denunciato comunque delle mancanze difensive da parte dell’Inter, soprattutto nel filtro operato a centrocampo.

Calhanoglu a testa bassa
Calhanoglu ha avuto molti problemi in fase difensiva (LaPresse) – interlive.it

Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan non sono riusciti a chiudere alle spalle, e ciò ha portato a troppi tiri puliti da parte della Juventus. Il primo gol dei bianconeri è arrivato proprio in seguito a una brutta palla persa da parte del regista turco, che ha perso troppo facilmente un duello con Yildiz.

I tifosi si sono scatenati sui social, visto che qualcosa di simile era successo già alla seconda giornata contro l’Udinese. Ma poi qualcosa è cambiato.

Calhanoglu sbaglia e poi segna: Chivu si scatena

L’Inter era riuscita a sistemare le cose con un tiro dalla distanza di Calhanoglu, proprio quello che era stato il peggiore in campo fino a quel momento.

Chivu in panchina
Chivu ha vissuto un primo tempo molto frustrante (LaPresse) – interlive.it

Ma i tifosi non hanno comunque smesso di prendersela con lui, anche perché tatticamente e globalmente la sua prestazione ha lasciato a desiderare.

Resta il fatto che, dopo la rete di Calhanoglu, Chivu si è assolutamente scatenato. Ha esultato come se avesse segnato lui e ha perso il freno inibitore,  ovviamente per la gioia. Peccato che la Juve poi sia tornata avanti. Ma c’è ancora un tempo per recuperare e dei cambi che bisognerà fare nel verso giusto.

