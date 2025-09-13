Inter, Ademola Lookman non ci sta e continua il muro contro muro con l’Atalanta: Juric ha risposto in conferenza stampa

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Inter, ma è scoppiata una nuova bomba sulla Serie A nelle ultime ore. Ademola Lookman ha scelto deliberatamente di continuare ad allenarsi a parte e di non tornare in gruppo.

Il calciatore non si pente e prosegue nella sua linea, causando un problema enorme all’Atalanta di Ivan Juric. Ora le cose si mettono male per i bergamaschi, dato che potevano incassare 45 milioni di euro dall’Inter, e invece hanno deciso di tenere a tutti i costi il nigeriano, rifiutando anche offerte in prestito.

I primi sospetti erano arrivati già nella giornata di ieri. Lookman è tornato dopo moltissime ore di volo dagli impegni con la Nigeria – con cui ha anche fatto bene – e ha espresso il desiderio di abbreviare la seduta e lavorare da solo. Per via della stanchezza.

Stamattina, però, l’allarme è risuonato e il ragazzo ha avanzato di nuovo la stessa pretesa. Poi si è tenuto un colloquio con i Percassi e il direttore sportivo D’Amico. La situazione non si sblocca, il muro contro muro continua. Altro che ricucire: si va verso una rottura ancora più profonda.

Lookman, la voglia di Inter e la risposta di Juric

La conferenza stampa di Ivan Juric prima della partita contro il Lecce ha chiarito la situazione: “Lookman non è convocato. Non devo pregare nessuno, caz…”. E ancora: “Siamo l’Atalanta. Restiamo convinti che l’Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani”.

Ma se il primo passo per ricucire l’ha fatto l’Atalanta, evidentemente quest’anno rattoppare è decisamente più difficile rispetto a un anno fa. E la situazione la sta subendo la Dea. Il calciatore non si è tolto dalla testa l’idea di giocare nell’Inter, portare avanti quel piano tecnico-tattico e fare il definitivo salto di qualità a livello europeo.

La sua posizione è sempre la stessa e ve l’abbiamo confermato anche negli scorsi giorni. Con il senno di poi, tutta la forza che voleva dimostrare l’Atalanta gli si è ritorta contro e a gennaio l’unica strada sarà la separazione. Nel calcio moderno, giusto o sbagliato che sia, decidono i calciatori e Marotta è il primo a sostenere che chi vuole, deve andare via.

D’altronde, Pavard è partito in prestito – non sicuramente le condizioni desiderate dall’Inter – all’ultimo giorno di mercato. Perché per Lookman (con 45 milioni sul piatto) non doveva valere lo stesso?