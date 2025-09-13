Un titolarissimo non riuscirà a essere in campo per Juve-Inter: è ufficiale, salta il big match e non va neppure in panchina

Juve-Inter è alle porte e sarà uno dei derby d’Italia più tirati degli ultimi anni. Le squadre vogliono subito ripartire bene dopo la sosta per le nazionali e non perdere terreno rispetto alla vetta della classifica. Per farlo, Chivu e Tudor vogliono scegliere la formazione migliore, al netto di qualche novità tattica provata negli ultimi giorni.

Ma non mancano le assenze, soprattutto per i padroni di casa. Tudor non ha ancora a disposizione Zhegrova, che ha bisogno almeno di altri 10 giorni per tornare a disposizione. Ma non è l’unica tegola che ha colpito l’attacco bianconero nelle ultime ore.

Un grande acquisto di quest’estate, che sarà sempre più importante per il tecnico croato, non sarà della partita. La comunicazione ufficiale è arrivata solo nella giornata di oggi, proprio quella del derby d’Italia.

Juve-Inter, Conceicao salta la partita: il motivo

Già negli scorsi giorni, si era parlato a lungo delle condizioni fisiche di Francisco Conceicao. Il laterale offensivo portoghese ha un problema muscolare e non è sicuramente al top per scendere in campo.

Dopo il problema accusato con il Portogallo, però, sembrava non ci fosse lesione. E quindi che riuscisse fin da subito a tornare in campo. In realtà, era una visione troppo semplice della storia.

Infatti, Conceicao ha bisogno ancora di alcuni giorni per recuperare. L’ex Porto, pagato 40 milioni di euro, salterà la partita contro l’Inter ed è a rischio anche per l’esordio in Champions League della Juve. Il funambolo portoghese non è nella lista dei convocati e non andrà, dunque, neanche in panchina, è ufficiale. Un problema in più per Tudor in una partita da vincere a tutti i costi.