L’inizio difficile di Rodrygo al Real: la nuova star dell’Inter 2025/26

Inter, Rodrygo sta vivendo un inizio di stagione difficile con la maglia del Real Madrid: può essere la nuova star dei nerazzurri

La scossa in casa Inter deve arrivare il prima possibile. Due sconfitte in tre partite non sono accettabili per la forza del gruppo nerazzurro, che deve riprendersi dai risultati negativi degli ultimi mesi. La Beneamata ora deve correre e recuperare il terreno rispetto alle dirette avversarie, ma resta la sensazione che in rosa manchi qualcosa.

Ademola Lookman doveva essere l’uomo capace di accendere la lampadina nelle partite più chiuse. Cristian Chivu aveva esposto con la massima chiarezza il suo progetto alla società in estate. La richiesta era un fantasista in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, che poteva stappare il match in qualsiasi momento.

Un calciatore di queste proporzioni avrebbe portato gol, assist e soprattutto una scarica ambientale necessaria. Ora il calciomercato è chiuso e l’Inter ha deciso di rimandare il colpo, ma presto le cose potrebbero andare in maniera molto diversa. Se oggi il nigeriano è più lontano, un affare ancora più importante è all’orizzonte e si tratta di Rodrygo del Real Madrid.

L’Inter segue Rodrygo: può lasciare il Real Madrid la prossima estate

I Blancos hanno un’abbondanza offensiva da fare invidia a chiunque. Xabi Alonso può contare su rotazioni importanti di uomini e talenti, in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. L’inizio di stagione del Real lascia ben sperare: sono già arrivate 4 vittorie in 4 partite, la miglior differenza reti della Liga e la miglior difesa.

In una macchina che oggi sembra perfetta, però, non pare esserci spazio per Rodrygo. Il brasiliano, ai margini già al Mondiale per club, ha solo due presenze e senza gol o assist a referto. Parliamo comunque di un calciatore molto forte, bravo nell’uno contro uno e con un gran fiuto del gol negli ultimi trenta metri.

Insomma, è proprio quello che serve all’Inter, che fiuta occasioni sul calciomercato in quella zona di campo. A giugno 2026, se ne potrebbe parlare in maniera concreta. Il valore di mercato del ragazzo è già sceso sui 70 milioni di euro e potrebbe calare ulteriormente.

Servirà cedere almeno un big per fare cassa, ma l’Inter vuole esserci se arriveranno i segnali giusti. Occhio anche alle big di Premier su Rodrygo, che ha anche un ingaggio pesante.