Sommer-Inter, è finita! Chivu urla e tremano i muri: cosa succede

La prestazione di Sommer in Juve-Inter scatena il caos tra i pali dei nerazzurri: il retroscena su cosa ha fatto Chivu nello spogliatoio

Vincere nel calcio non è l’unica cosa che conta. Yann Sommer lo sa bene, dato che è riuscito a farsi apprezzare come uno dei migliori nel suo ruolo pur non giocando in squadre favorite per i titoli per la maggior parte della sua carriera. Ora il classe 1988, che compirà 37 anni a dicembre, dà la sensazione di essere arrivato al giro di boa.

Ha lasciato da tempo la nazionale svizzera, è all’ultimo anno di contratto e soprattutto non sembra dare più le garanzie di un tempo. La dimostrazione è arrivata forte e chiara nel derby d’Italia. Contro la Juve è stato un fattore negativo, infelice protagonista di due interventi su quattro gol subiti che non è uno scandalo definire papere.

Sommer è un uomo meraviglioso, padre di due figlie e protagonista esemplare. Un esempio di etica e amore per lo sport, e sicuramente non merita insulti e trattamenti riservati nelle ultime ore. Allo stesso tempo, per l’Inter è arrivato il momento di guardare oltre. È stato già effettuato un investimento importante per Josep Martinez ed è arrivato il momento di dargli maggiore spazio e fiducia.

Chivu reagisce a Juve-Inter: Sommer, urla nello spogliatoio e ora Josep Martinez

Abbiamo verificato un altro retroscena che riguarda proprio l’intervallo di Juve-Inter. Ci hanno riferito di un Chivu molto nervoso nello spogliatoio, ben diverso rispetto all’allenatore ottimista che ha parlato alla stampa dopo la sconfitta.

Ha urlato e ha fatto tremare i muri, senza prendersela con qualcuno in particolare, ma in generale ravvisando poca cattiveria. E troppa leggerezza in una partita fondamentale e sentita. Chivu voleva svegliare il gruppo, e non ce l’ha fatta. Ma occhio a quello che è successo il giorno dopo la partita.

Infatti, dopo il vertice con la dirigenza, le voci su un avvicendamento tra i pali tra Sommer e Josep Martinez contro l’Ajax si sono moltiplicate. Solo una coincidenza? Non credo. La dirigenza spinge per lo spagnolo, in cui tutti credono tanto e che piaceva parecchio anche a Simone Inzaghi.

Tra Sommer e l’Inter è finita? Sì, ma non del tutto, o almeno per il momento. Lo svizzero resterà un uomo importante per esperienza e rotazioni. Dall’anno prossimo si ripartirà con un pacchetto di portieri diverso e il rinnovo di contratto non arriverà.

