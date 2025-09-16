Ajax-Inter, incendio allo stadio: le ultime sul rinvio della partita

Emergenza domata dai vigili del fuoco prima dell’esordio dei nerazzurri in Champions: le ultime sul possibile rinvio di Ajax-Inter

La prestazione confezionata dall’Inter di Cristian Chivu contro la Juventus non è affatto da gettar via, nonostante il punteggio finale maturato all’Allianz Stadium abbia fatto sorridere soltanto il versante bianconero.

Di aspetti positivi ce ne sono stati parecchi e da questi il tecnico romeno vuol ripartire, sin dai primissimi istanti dell’imminente sfida contro l’Ajax che sancisce il suo esordio assoluto in Champions League in qualità di allenatore (clicca qui per le probabili formazioni).

Occhio, però, alle contromisure che ha in serbo il suo rivale John Heitinga, dichiaratosi felice del fatto che il bomber Lautaro Martinez potrebbe non scendere i in campo come titolare.

Caso ha voluto che per poco nessuno dei contendenti ai primi tre punti del maxi girone della prestigiosa competizione europea potesse figurare sul terreno di gioco della Johan Cruijff Arena di Amsterdam domani sera.

Questo perché nel corso della serata di ieri è divampato un incendio all’interno della struttura che ne avrebbe potuto compromettere la sicurezza. Con conseguente, possibile rinvio della partita. Ma entriamo più nel dettaglio.

Rogo alla Johan Cruijff Arena controllato rapidamente: nessun rinvio per Ajax-Inter

Intorno alle ore 20:45 di ieri, 15 settembre, un chiosco situato all’interno dell’impianto ha preso fuoco, rilasciando una ingente quantità di fumi che hanno impegnato i vigili sul fuoco per diverso tempo mediante l’impiego di parecchie camionette.

L’intervento tempestivo, seppur non semplicissimo da gestire, ha comunque fatto rientrare subito l’allarme. Per la partita, quindi, non dovrebbero esserci ulteriori problemi, né per il fischio d’inizio, né per l’afflusso e il deflusso degli spettatori.

La situazione è stata tenuta costantemente d’occhio anche da parte degli organizzatori, ai quali sarebbe spettato il compito di annunciare la condizione di inagibilità in vista dell’impegno di Champions League dei padroni di casa dell’Ajax contro l’Inter. Proprio come previsto dai rigidi protocolli internazionali in materia di sicurezza degli impianti sportivi.

Secondo quanto trapelato, però, il triste inconveniente non influirà in negativo sul corretto svolgimento dell’evento. La partita, in altri termini, si giocherà regolarmente come da programma, con fischio d’inizio previsto per le 21:00.