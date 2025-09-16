Ajax-Inter, probabili formazioni: furia Chivu, Barella e 3 big out

Le probabili formazioni di Ajax-Inter: Chivu si prepara a diversi cambi dopo la Juve, fuori anche Barella e tre titolarissimi

È il momento di reagire. Il secondo ko di fila, stavolta per mano della Juve, ha lasciato il segno, ma l’Inter vuole rifarsi e ha subito l’opportunità di fare bene in Champions League. Con l’inizio della massima competizione europea, partono anche le rotazioni da parte del tecnico romeno.

Ci saranno diversi cambi di formazioni rispetto alla squadra vista in campo allo Stadium. Il primo è annunciato e riguarda la porta: Yann Sommer si siede in panchina dopo gli errori nel derby d’Italia. Al suo posto è pronto all’esordio stagionale Josep Martinez. Ci sono grandi aspettative per il portiere spagnolo, che d’ora in poi avrà più spazio.

L’avvicendamento tra i pali non è l’unico deciso da Chivu, che dovrebbe cambiare anche in difesa. È sempre più probabile un impiego dal primo minuto di Yann Bisseck, con Akanji che potrebbe avere un turno di riposo. Attenzione anche al cuore della linea a tre: è pronto l’esordio stagionale di Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi, che comunque non ha demeritato contro la Juve.

Ajax-Inter, probabili formazioni: Barella a riposo e tutti i ballottaggi

Occhi puntati sul centrocampo. Barella è parso piuttosto stanco dopo le fatiche in Serie A e con l’Italia. Il centrocampista sardo potrebbe avere un turno di riposo con Sucic pronto a prendere il suo posto. Calhanoglu, dopo la doppietta ai bianconeri, sarà confermato nel cuore della medina, mentre rischia di finire fuori anche Mkhitaryan.

Zielinski sta dando ottime risposte in allenamento e potrebbe avere una chance, ma attenzione anche a Davide Frattesi. L’ex Sassuolo potrebbe essere l’uomo in grado di variare il sistema di gioco: con lui si può passare al 3-4-2-1. Per questo, il suo impiego non è da escludere, dall’inizio o a gara in corso. Sugli esterni tornano i titolarissimi Dimarco e Dumfries.

Infine, non dovrebbero esserci sorprese in attacco: Lautaro Martinez e Thuram partiranno dal primo minuto. Resta da capire se nel solito 3-5-2 o se nel 3-4-2-1. Bonny ed Esposito potrebbero avere spazio a gara in corso. Di seguito tutti i ballottaggi.