Ajax-Inter, probabili formazioni: furia Chivu, Barella e 3 big out

Le probabili formazioni di Ajax-Inter: Chivu si prepara a diversi cambi dopo la Juve, fuori anche Barella e tre titolarissimi

È il momento di reagire. Il secondo ko di fila, stavolta per mano della Juve, ha lasciato il segno, ma l’Inter vuole rifarsi e ha subito l’opportunità di fare bene in Champions League. Con l’inizio della massima competizione europea, partono anche le rotazioni da parte del tecnico romeno.

Chivu è pronto a cambiare per la partita contro l’Ajax – interlive.it

Ci saranno diversi cambi di formazioni rispetto alla squadra vista in campo allo Stadium. Il primo è annunciato e riguarda la porta: Yann Sommer si siede in panchina dopo gli errori nel derby d’Italia. Al suo posto è pronto all’esordio stagionale Josep Martinez. Ci sono grandi aspettative per il portiere spagnolo, che d’ora in poi avrà più spazio.

L’avvicendamento tra i pali non è l’unico deciso da Chivu, che dovrebbe cambiare anche in difesa. È sempre più probabile un impiego dal primo minuto di Yann Bisseck, con Akanji che potrebbe avere un turno di riposo. Attenzione anche al cuore della linea a tre: è pronto l’esordio stagionale di Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi, che comunque non ha demeritato contro la Juve.

Ajax-Inter, probabili formazioni: Barella a riposo e tutti i ballottaggi

Occhi puntati sul centrocampo. Barella è parso piuttosto stanco dopo le fatiche in Serie A e con l’Italia. Il centrocampista sardo potrebbe avere un turno di riposo con Sucic pronto a prendere il suo posto. Calhanoglu, dopo la doppietta ai bianconeri, sarà confermato nel cuore della medina, mentre rischia di finire fuori anche Mkhitaryan.

Acerbi e Barella potrebbero avere un turno di riposo (LaPresse) – interlive.it

Zielinski sta dando ottime risposte in allenamento e potrebbe avere una chance, ma attenzione anche a Davide Frattesi. L’ex Sassuolo potrebbe essere l’uomo in grado di variare il sistema di gioco: con lui si può passare al 3-4-2-1. Per questo, il suo impiego non è da escludere, dall’inizio o a gara in corso. Sugli esterni tornano i titolarissimi Dimarco e Dumfries.

Gli 11 di Chivu contro l’Ajax – interlive.it

Infine, non dovrebbero esserci sorprese in attacco: Lautaro Martinez e Thuram partiranno dal primo minuto. Resta da capire se nel solito 3-5-2 o se nel 3-4-2-1. Bonny ed Esposito potrebbero avere spazio a gara in corso. Di seguito tutti i ballottaggi.

  • Bisseck o Akanji: il tedesco parte favorito nelle rotazioni di Chivu per la prima in Champions.
  • Acerbi o De Vrij: il centrale italiano sta bene e potrebbe essere confermato, ma aumentano le quotazioni dell’olandese.
  • Mkhitaryan o Zielinski o Frattesi: aumentano le chance del polacco come mezzala sinistra.
  • Thuram o Bonny: si è parlato di un turno di riposo per il figlio d’arte dopo la mancata esultanza e la risata in Juve-Inter, ma ad oggi è largamente favorito, anche dalle prove in allenamento.
