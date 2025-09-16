Nico Paz ha stupito ancora una volta con la maglia del Como e resta il sogno dell’Inter. Il nuovo Yamal nelle mani di Chivu

L’Inter sta cercando di ripartire con Cristian Chivu in panchina. Non è facile, però, fare subito bene con un gruppo che ha subito tante delusioni e avrebbe bisogno di nuovi stimoli. Anche sotto il punto di vista tattico. Non a caso, il tecnico romeno ha richiesto un calciatore capace di saltare l’uomo e giocare tra le linee.

Il profilo perfetto è Nico Paz, anche prima dell’ingaggio del nuovo allenatore. Anche se fosse rimasto Inzaghi, l’argentino sarebbe stato perfetto per lo stile e le ambizioni dell’Inter. Si tratta di una mezzala moderna che ormai da tempo sta illuminando il campionato di Serie A.

Non a caso, è già riuscito a siglare un assist e mettere a segno due gol in tre partite. Il gioiello si è imposto come uno dei migliori talenti di tutto il campionato e lascerà un marchio indelebile sul torneo.

Nelle ultime settimane, vi abbiamo parlato delle mosse concrete dell’Inter. I nerazzurri restano alla finestra sul calciomercato, ma il destino di Nico Paz pare segnato. Infatti, il Real Madrid è intenzionato a esercitare la recompra per meno di 10 milioni. Così il trequartista tornerà in Spagna, con buona pace del Como.

Nico Paz sogno dell’Inter: come giocherebbe

La situazione resta da controllare con grande attenzione. Il Como ha rifiutato offerte da 70 milioni la scorsa estate: non era un problema di prezzo. È troppo complicato inserirsi tra la voglia del club lombardo di tenerlo e quella del Real di puntarci forte.

Le cose però potrebbero cambiare. Nico Paz troverà un’ampia concorrenza al Real. Se dovessero restare tutti i calciatori offensivi, potrebbe non avere lo spazio desiderato. A quel punto, l’Inter potrebbe inserirsi e trattare direttamente con i Blancos.

Ma come giocherebbe Paz nell’Inter di Chivu? Che si passi alla difesa a 4 o meno, agirebbe tra il centrocampo e le trequarti. Ha caratteristiche che oggi in rosa non ha nessuno. Tocca un gran numero di palloni, calcia, serve assist e salta l’uomo nello stretto.

Sul centro-destra – con Thuram dall’altro lato – avrebbe i compiti che ha Yamal nel Barcellona. È meno sgusciante, ma ha più forza fisica e capacità di salire in pressing. La verticalità del suo gioco, inoltre, è proprio quello che chiede Chivu per la sua Inter. Un sogno difficile da realizzare, ma che sarebbe essenziale per vincere.