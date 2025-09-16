Ultim’ora: tegola per Chivu, salta Ajax-Inter! Lautaro a parte

Un calciatore resta a Milano: nuovi problemi per Chivu, le condizioni di Lautaro Martinez preoccupano per Ajax-Inter

I nerazzurri si preparano ad affrontare la partita contro l’Ajax e vogliono riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro la Juve. I problemi, però, non mancano per Cristian Chivu. Il tecnico romeno ha intenzione di ridisegnare la squadra, provare nuovi interpreti ed effettuare rotazioni strategiche.

Come vi abbiamo riportato nelle probabili formazioni, è probabile un turnover piuttosto importante. Dovrebbero riposare calciatori importanti come Barella, Acerbi e Akanji. Allo stesso tempo, inizierà una nuova era tra i pali, con Josep Martinez pronto a prendere il posto di Yann Sommer. Lo svizzero siederà in panchina dopo gli errori contro la Juve.

Ajax-Inter, Darmian non è a disposizione: non parte per l’Olanda

Oggi l’Inter partirà per l’Olanda e nel gruppo di Chivu non ci sarà Matteo Darmian. Il difensore soffre di lombalgia da alcuni giorni, stamattina si è allenato al chiuso e non ci sarà contro l’Ajax.

Il sentore c’era già nella giornata di ieri, quando le condizioni del terzino non miglioravano. Negli ultimi minuti, è arrivato un altro segnale decisivo sull’impiego del calciatore e non ci sono più margini di recupero per l’esordio in Champions League.

Per questo motivo, Chivu e lo staff medico hanno deciso di concedere al calciatore un turno di riposo. Se le terapie dovessero fare effetto in tempi brevi, è probabile il suo ritorno a disposizione già nel prossimo weekend di campionato.

Darmian rappresenta un’alternativa decisiva nelle rotazioni del tecnico, che può blindare la difesa in un momento di buio del reparto. Per questo, la sua assenza può essere pesante nella partita contro l’Ajax.

Infortunio Lautaro: si allena a parte

Non arrivano buone notizie neanche sul fronte Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter si sta allenando a parte per un piccolo infortunio, anche lui per un problema alla schiena. Le condizioni dell’argentino saranno valutate di ora in ora, ma a differenza di Darmian, partirà per l’Olanda.

Il capitano sarà al fianco della squadra, ma a questo punto la sua titolarità è in bilico. Uno tra Bonny e Pio Esposito potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l’Ajax.

Lo stato di forma del numero 10 non aveva rubato l’occhio già contro la Juventus. È stato sostituito nel corso del secondo tempo, per cui potrebbe fargli comunque bene un turno di riposo.