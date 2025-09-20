Lautaro si allena col gruppo, è recuperato: Chivu potrà impiegarlo col Sassuolo

Il capitano ha smaltito il problema alla schiena che gli ha impedito di giocare con l’Ajax

Anche stamane Lautaro si è allenato coi compagni, dunque è completamente recuperato e a disposizione di Chivu per il delicato match col Sassuolo in programma domani sera al ‘Meazza’ e valevole per la quarta giornata di Serie A. Il capitano ha smaltito il problema alla schiena che lo ha costretto a saltare la sfida di Champions League con l’Ajax di mercoledì.

Lautaro dovrebbe partire anche dal primo minuto, in coppia con Marcus Thuram al momento intoccabile visto il grande avvio di stagione. Fin qui l’argentino è sempre partito dall’inizio, tranne appunto ad Amsterdam dove è rimasto in panchina per tutti i novanta e passa minuti a causa del guaio alla schiena. Il sostituto del classe ’97 è stato Pio Esposito, tra i migliori in campo.

Rispetto alla ‘Johan Crujiff Arena’, Chivu dovrebbe operare qualche cambio. In crescita le quotazioni di Bisseck e Sucic, candidati a sostituire Akanji e Mkhitaryan. In difesa è pressoché certo il rientro di Acerbi, in Olanda tra le riserve. Calhanoglu e Barella verso la conferma, così come Dumfries e Dimarco. L’unica novità di rilievo sarà tra i pali, con Chivu deciso a lanciare Josep Martinez e, di conseguenza, a dare il via all’alternanza con Sommer.

La partita col Sassuolo sarà molto importante per l’Inter, e soprattutto per Chivu. Il tecnico romeno non può permettersi un’altra battuta d’arresto dopo le già due sconfitte consecutive – in sole tre partite – rimediate con Udinese e Juventus.

