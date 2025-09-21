Inter-Sassuolo, Chivu show: San Siro impazzito e consiglio speciale a Martinez

L’Inter è in campo contro il Sassuolo, ma a rubare la scena è Cristian Chivu: fa impazzire San Siro e poi urla verso Martinez

È un’Inter seria e ordinata quella del primo tempo di San Siro contro il Sassuolo. Il gol è arrivato nelle prime fasi con un assist pregevole di Sucic e un mancino preciso di Federico Dimarco. Non basta, però, per sentirsi al sicuro in una partita che ha ancora tanto da regalare.

L’Inter ha le sue qualità, ma anche il Sassuolo quando avanza può avere uomini in grado di mettere in difficoltà la linea interista, su tutti Berardi e Laurientè. Insomma, ogni dettaglio è importante per vincere e lo sa bene Cristian Chivu, che sta spesso pungolando i suoi proprio sull’attenzione e sui piccoli particolari.

È successo anche con Josep Martinez, osservato speciale nella serata di oggi, in cui ha preso il posto di Sommer tra i pali. Il tecnico romeno ha urlato contro ‘Pepo’, come chiama l’estremo difensore, nel cuore del primo tempo. E il motivo è semplice: deve fare la scelta giusta al momento giusto.

Se vuole lanciare lungo, deve farlo il prima possibile, dato che il Sassuolo difende gli attaccanti dell’Inter in due contro due e possono aprirsi spazi importanti. Serve velocità e verticalità per fare male.

Il gesto di Chivu che fa impazzire il pubblico in Inter-Sassuolo

Ma non è l’unico momento in cui Chivu è riuscito a rubare la scena, anche rispetto ai calciatori in campo. Su un pallone spiovente, che stava arrivando dalle sue parti, il romeno è tornato a qualche anno fa.

L’ex difensore, infatti, si è lanciato in uno stop meraviglioso, che è ovviamente riuscito. Il pubblico di San Siro, quasi sempre in silenzio per tutto il corso del primo tempo, si è risvegliato e ha accolto il controllo di palla con un ‘wow’ di meraviglia e un boato. La partita di un allenatore con i suoi tifosi si basa anche su questi piccoli attimi.