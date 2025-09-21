Inter-Sassuolo, Chivu show: San Siro impazzito e consiglio speciale a Martinez

di

L’Inter è in campo contro il Sassuolo, ma a rubare la scena è Cristian Chivu: fa impazzire San Siro e poi urla verso Martinez

È un’Inter seria e ordinata quella del primo tempo di San Siro contro il Sassuolo. Il gol è arrivato nelle prime fasi con un assist pregevole di Sucic e un mancino preciso di Federico Dimarco. Non basta, però, per sentirsi al sicuro in una partita che ha ancora tanto da regalare.

Martinez durante la rifinitura pre Inter-Sassuolo e Chivu durante il match
Inter-Sassuolo, Chivu show: San Siro impazzito e consiglio speciale a Martinez (LaPresse) – Interlive.it

L’Inter ha le sue qualità, ma anche il Sassuolo quando avanza può avere uomini in grado di mettere in difficoltà la linea interista, su tutti Berardi e Laurientè. Insomma, ogni dettaglio è importante per vincere e lo sa bene Cristian Chivu, che sta spesso pungolando i suoi proprio sull’attenzione e sui piccoli particolari.

È successo anche con Josep Martinez, osservato speciale nella serata di oggi, in cui ha preso il posto di Sommer tra i pali. Il tecnico romeno ha urlato contro ‘Pepo’, come chiama l’estremo difensore, nel cuore del primo tempo. E il motivo è semplice: deve fare la scelta giusta al momento giusto.

Se vuole lanciare lungo, deve farlo il prima possibile, dato che il Sassuolo difende gli attaccanti dell’Inter in due contro due e possono aprirsi spazi importanti. Serve velocità e verticalità per fare male.

Il gesto di Chivu che fa impazzire il pubblico in Inter-Sassuolo

Ma non è l’unico momento in cui Chivu è riuscito a rubare la scena, anche rispetto ai calciatori in campo. Su un pallone spiovente, che stava arrivando dalle sue parti, il romeno è tornato a qualche anno fa.

Chivu in panchina
Chivu ha stupito i tifosi con un grande gesto tecnico (LaPresse) – interlive.it

L’ex difensore, infatti, si è lanciato in uno stop meraviglioso, che è ovviamente riuscito. Il pubblico di San Siro, quasi sempre in silenzio per tutto il corso del primo tempo, si è risvegliato e ha accolto il controllo di palla con un ‘wow’ di meraviglia e un boato. La partita di un allenatore con i suoi tifosi si basa anche su questi piccoli attimi.

Gestione cookie