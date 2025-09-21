Marotta all’attacco: “San Siro? Scenario imbarazzante”. E la Curva Nord punge la società

Le parole del Presidente dell’Inter prima del match col Sassuolo valevole per la quarta giornata di Serie A

“Abbiamo l’obbligo di guardare al presente e al futuro“. Lo ha detto Beppe Marotta prima di Inter-Sassuolo e a proposito delle intenzioni del club nerazzurro su Josep Martinez e Pio Esposito, stasera entrambi titolari.

“Sommer è un portiere molto serio, ha preso molto bene questo avvicendamento che può essere propedeutico per l’Inter che verrà. Pio è un talento che ha tutte le qualità, non solo tecniche e sportive ma anche umane. È un ragazzo molto intelligente, per questo ono ottimista per il futuro dell’Inter e della Nazionale”.

Al microfono di ‘Dazn’ il presidente dell’Inter è andato giù duro sulla questione stadio San Siro: “Sto assistendo a uno scenario che, da uomo di sport, definirei un po’ imbarazzante. Il calcio a Milano è messo un po’ da parte, non ci sono i criteri per organizzare la finale di Champions e il ‘Meazza’ non è tra gli stadi indicati per Euro 2032″.

“È nato un dibattito dove sono intervenuti anche politici di 30 anni fa, molto conservativi e non innovativi, che non capiscono che Milano è una delle città più belle del mondo dal punto di vista socio-economico-culturale – ha aggiunto Marotta – Inter e Milan rappresentano due eccellenze e hanno necessità di avere uno stadio nuovo. Se la questione non dovesse risolversi, le due società dovrebbero andare altrove e la cosa non farebbe bene a Milano. Se c’è il rischio che salti tutto? Apprezzo molto il lavoro del Sindaco Sala. Sono ottimista, spero che buonsenso prevalga“.

Intanto prosegue la polemica della Curva Nord nei confronti della società per la questione biglietti. Ieri in conferenza stampa, Chivu aveva detto che “la squadra ha bisogno di una curva che li sostenga”. Oggi, prima della partita col Sassuolo, è arrivata la replica della Curva attraverso uno striscione esposto fuori San Siro: “SOCIETÀ: questa è mentalità”.