Lautaro non segna più, ecco il vero motivo: pronostico gol per il 2025/26

Lautaro Martinez è tornato in campo contro il Sassuolo, ma non ha trovato la via del gol: perché sta segnando meno e quanti ne farà

Massima fiducia e recuperare le energie per grandi obiettivi. L’Inter deve rialzarsi e per farlo deve lavorare tanto sul campo e mentalmente, dopo la scalata della scorsa stagione che non ha portato trofei in bacheca e ha lasciato l’amaro in bocca. Per Lautaro Martinez la stagione non è partita nel migliore dei modi.

L’attaccante argentino ha fatto la differenza nella stagione della seconda stella, segnando praticamente un gol a partita. Il Toro si è mostrato in tutte le sue qualità come un vero e proprio killer d’area, riuscendo a raggiungere delle medie realizzative pazzesche e segnando in tutti i modi possibili. Già dalla scorsa stagione, però, qualcosa è cambiato.

Lautaro non è mai riuscito a raggiungere una condizione fisica ideale, anzi dopo le fatiche con l’Argentina in Copa America, è parso scarico per tutto l’anno, con alti e bassi di forma. Cercava di gestirsi per arrivare al top in Champions League, dove infatti ha fatto molto bene, ma in campionato si è fermato a 12 gol, davvero troppo pochi per lui. E la nuova stagione è iniziata sulla stessa scisa.

Lautaro abbassa il numero dei gol: perché e il pronostico

In realtà, alla base del rendimento realizzativo di Lautaro, non c’è solo una ragione atletica, ma anche una questione tattica. Infatti, il Toro ha cambiato un po’ il suo modo di giocare. Negli ultimi mesi, preferisce abbassarsi spalle alla porta, giocare di sponda e far partire l’azione da vero e proprio regista offensivo.

In posizione più avanzata, a dettare la profondità e occupare il centro dell’area, c’è Marcus Thuram. Questo non vuol dire che il Toro non possa segnare, ma allontana un po’ dagli ultimi metri l’argentino. Soprattutto, potrebbe ripartire in maniera differente i gol tra il francese e l’ex Racing.

Anche nella scorsa stagione Thuram ne aveva fatti più Lautaro in Serie A. Stavolta, a nostro avviso, il francese potrebbe arrivare a 18-20 reti e Lautaro fermarsi a 15. Occhio allora anche alle vostre valutazioni per quanto riguarda il Fantacalcio.